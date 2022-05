Festa Magia reúne Luiz Caldas e Zeca Baleiro no palco da Chácara Baluarte neste domingo

Neste domingo (15), às 17h, os fãs de Luiz Caldas e Zeca Baleiro têm um encontro marcado com os dois astros da música brasileira em Salvador. Eles estarão juntos na primeira edição de 2022 da Festa Magia, que acontece na Chácara Baluarte, no bairro do Santo Antônio Além do Carmo.

A tarde começa ao som do maranhense, que promete um passeio por sua discografia. Zeca Baleiro retorna a Salvador três anos após sua última apresentação no teatro Castro Alves. O artista volta aos palcos soteropolitanos cheio de saudade para mostrar uma seleção que inclui canções marcantes de sua carreira e alguns lados B, entre músicas de seus discos mais recentes. O público também pode esperar surpresas do cantor e compositor, que costuma preparar releituras de músicas de outros artistas. Estão no repertório “Telegrama” (ZB), “Flor da Pele” (ZB), “Babylon” (ZB) e “Quase Nada” (ZB e Alice Ruiz), entre novidades como “Te Amei Ali” (ZB e Frejat) e “Sete Vidas” (ZB).

"Estou muito feliz com a concretização desse show, depois de alguns adiamentos. Feliz por voltar a essa cidade maravilhosa e musical, que sempre me recebe de braços abertos, e por dividir a cena com meu amigo e parceiro Luiz Caldas, craque de nossa música. Tocarei músicas dos discos mais recentes, como os 2 volumes de "O Amor no Caos" e "Canções d'Além-Mar", além dos sucessos. E, óbvio, devo preparar algumas surpresas. Vai ser uma noite linda, tenho certeza!", festeja Zeca Baleiro.

Depois é a vez do anfitrião da festa assumir o palco. Luiz Caldas promete um show de tirar o fôlego. O pai do axé music adianta que o convite é mesmo para extravasar ao som de hinos da sua carreira e do Carnaval de Salvador, como “Haja Amor”, “Tieta”, “Beverly Hills”, “Ajayô”, “Magia”, “Lá vem o guarda”, “Minha Princesa”, “Mademoiselle”, “Toda Menina Baiana” (Gilberto Gil) É D’Oxum (Gerônimo) e “Chame Gente” (Armandinho Macedo/ Moraes Moreira), entre outros sucessos que prometem um embalo de “lavar a alma”.

A expectativa de Luiz Caldas também é grande para rever o amigo e parceiro musical Zeca Baleiro. "Zeca é um amigo de muito tempo. Quando eu iniciei o projeto de discos mensais, ele foi um dos primeiros parceiros a participar, e foi no disco Música Super Popular Brasileira. Ele sempre foi um defensor importante da música que muita gente chama de brega e de cafona, mas que é uma música super brasileira. Artistas como Odair José e Evaldo Braga sempre foram reverenciados por Zeca e por mim, até porque eu cresci ouvindo esses caras nos parques de diversões, nos altos falantes e aprendi muito com eles. Eu e Zeca temos uma amizade muito grande e uma admiração mútua musicalmente falando e como seres humanos também, a gente se gosta muito. Então, a energia que iremos depositar nessa festa é a melhor possível, sem falar que a banda de Zeca é muito competente, inclusive o seu baixista Fernando Nunes já tocou comigo muitos anos e gravou vários clássicos do meu repertório. Vai ser muito uma noite e tanto", comemora Luiz.

O show acontece depois de ter sido adiado no último mês de janeiro por conta da pandemia da Covid-19. Vendas no Sympla.