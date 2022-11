Festa para o hexa: com telão e shows, Pelourinho deve receber 10 mil torcedores na Copa

“Vem para o Olodum, vem dançar no Pelô”, diz um trecho de uma das músicas mais famosas do grupo afro-brasileiro. Mas, a partir da próxima quinta-feira (24), quem, de fato, for ao bairro do Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador, não só vai ter a oportunidade de mexer o esqueleto como também de torcer pela seleção brasileira em todos os jogos durante a Copa do Mundo no Catar.

Entre a fase de grupos e — espera-se — a de mata-mata, o Largo do Pelourinho vai ser palco de transmissão das partidas do time canarinho na Copa, e o Olodum, literalmente, vai dar show fora das quatro linhas, com apresentações uma hora antes e logo depois dos 90 minutos de bola rolando. Com expectativa de reunir cerca de 10 mil pessoas por jogo, a ação ganha, neste ano, o reforço da cervejaria Brahma, anunciado na quarta (16), durante encontro na Casa do Olodum, como patrocinadora do projeto.

Desde 1990, quando se formou a Torcida Brasil-Olodum, a seleção já conquistou dois títulos de campeã (em 1994 e 2002) e um de vice-campeã (em 1998) em nove edições do mundial, além de uma Copa das Confederações, em 2013. “Além de a seleção jogar no Catar, nós vamos jogar aqui”, afirmou o presidente do Olodum, João Jorge Rodrigues, que agora, 20 anos após a última estrela, mira o hexa.

A iniciativa promete beneficiar todo o bairro — principalmente os estabelecimentos comerciais que nele estão situados. “Esse é o papel do Olodum: esporte, cultura, música, alegria, desenvolvimento, cores”, definiu Rodrigues. E, assim como no futebol, o time do Olodum terá seu capitão, ou melhor, seus capitães no palco. O primeiro e único já divulgado, o cantor ex-Olodum Tonho Matéria, carrega consigo a experiência in loco da Copa de 2006, na Alemanha, e está pronto para assumir essa responsabilidade.

Apesar de se considerar “um pouco distante” da banda atualmente, para explicar a relação, Matéria faz referência a uma das canções compostas quando ainda integrava o grupo, em que fala sobre “os ‘Oloduns’ de dentro e de fora”. “Quando esses ‘Oloduns’ se unem, a sintonia, o aroma, o perfume, a energia e a sinergia se complementam. Então, o Olodum é isso”, disse o embaixador da Paz pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Outras novidades

Adiciona-se à lista de novidades o fato de que outros artistas baianos, como atores e apresentadores, serão convidados a participar da torcida em alguns jogos. Somado a isso, um caminhão itinerante da Brahma, com estrutura de televisão, som e bar, vai passar por vários pontos da cidade durante o mundial.

Segundo o gerente comercial da Ambev em Salvador, Paulo Frank, a ideia é potencializar o atendimento oferecido por bares e restaurantes nesse e em outros eventos, pós-Copa. A primeira parada será o Largo Terreiro de Jesus. “A Abrasel, que é nossa parceira, vai indicando os bairros. A gente vai com o caminhão, entrega a estrutura para os donos de restaurantes e bares da região, para que eles possam operar”, explicou Frank.

Ação contra o racismo

Mais do que “pé de coelho” da equipe verde e amarela, o Olodum visa ser porta-voz na luta contra o racismo. Para isso, ao mesmo tempo em que a instituição se expressará durante os shows no Largo do Pelourinho, espera contar com o apoio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ao difundir a mensagem pelos meios de comunicação.

“A Copa do Mundo é uma oportunidade rara de você falar para países, federações, clubes de futebol e, principalmente, dirigentes”, acredita João Jorge Rodrigues, que ainda acrescenta que o racismo atingiu, inclusive, jogadores brasileiros. “Além da festa, da alegria e da emoção que vamos ter aqui, [vamos] mostrar que o racismo no futebol mundial precisa acabar”, garantiu o presidente.

Programe-se:

Fase de grupos

24/11 (quinta-feira), às 16h - Brasil x Sérvia

28/11 (segunda-feira), às 13h - Brasil x Suíça

02/12 (sexta-feira), às 16h - Brasil x Camarões

Em caso de classificação em 1º lugar

05/12 (segunda-feira), às 16h - oitavas de final

09/12 (sexta-feira), às 12h - quartas de final

13/12 (terça-feira), às 16h - semifinal

17/12 (sábado), às 12h - disputa do terceiro lugar

18/12 (domingo), às 12h - final

Em caso de classificação em 2º lugar

06/12 (terça-feira), às 16h - oitavas de final

10/12 (sábado), às 12h - quartas de final

14/12 (quarta-feira), às 16h - semifinal

17/12 - (sábado), às 12h - disputa do terceiro lugar

18/12 (domingo), às 12h - final