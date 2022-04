Festa secreta de Anitta tem regras: 'Não vá embora sem sexo'

Anitta preparou um festão para comemorar os 29 anos em um clube de luxo em Las Vegas, nos Estados Unidos. Mas as regras descritas pela cantora para os convidados chamaram atenção dos mais de 60 milhões de seguidores da artista, que fez aniversário no último dia 30.

"Não vá embora sem alguém para fazer sexo", é uma das regras da festa apelidada por ela de "Meu baile funk". Anitta disse que quer ensinar aos seus amigos estrangeiros a "festejar como um brasileiro".

"Como vocês já sabem, eu venho celebrando meu aniversário por uma semana inteira. Eu amo fazer festas de aniversário, mas quem já foi alguma vez sabe que eu gosto de organizar as coisas antes para ter certeza que nós poderemos nos divertir e ficar bêbados sem sermos expostos", explicou a artista.

Confira abaixo as regras da festa de aniversário de Anitta:

"Ninguém é VIP. Não tem área ou mesas VIP e nem convidados especiais. Todo mundo é igual, incluindo eu"

"Não traga 20 pessoas com você. Isso não é um evento publicitário para mil pessoas, é a minha festa de aniversário de verdade e eu não quero estar presa em um lugar me divertindo com 60% de estranhos"

"Não incomode as pessoas (eu inclusa) pedindo fotos e vídeos. (Eu vou te expulsar se eu vir. Essa não é uma festa pra se destacar e parecer legal para os outros. É para nós nos divertirmos de verdade. Vá dançar e ficar bêbado)"

"Você não precisa de seguranças. (Eu não convidei animais ou criminosos ou a imprensa ou perseguidores ou qualquer outra coisa que você precise se proteger)"

"Se você está solteiro, não vá embora sem encontrar alguém pra fazer sexo depois da festa. (Eu prometi a alguns amigos que essa seria sua noite de sorte)"

