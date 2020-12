Festas de fim de ano: PRF intensifica fiscalização nas rodovias baianas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou nesta quinta-feira (17) a Operação Rodovida 2020/2021, que estará em curso até o dia 21 de fevereiro nas rodovias federais da Bahia e de todo o país. Visando a segurança viária, o conforto e a fluidez do trânsito, a operação é motivada pelo aumento do fluxo de veículos e usuários circulando pelas rodovias federais para os mais diversos destinos.

Durante o período da operação, a PRF intensificará as ações de fiscalização, focadas principalmente os relacionados às condutas de ultrapassagens proibidas, à embriaguez ao volante, ao não uso do cinto de segurança e demais dispositivos de retenção obrigatórios, ao uso do celular ao volante, ao transporte de carga e trânsito irregular de motocicletas e ciclomotores.

Além da fiscalização de infrações, também estão previstas ações temáticas sobre as principais causas de acidentes graves, bem como ações de educação para o trânsito, que promovam a criação de um sentimento de empatia pelos demais usuários da rodovia, além de campanhas publicitárias de conscientização em todo o Brasil, buscando sensibilizar os usuários das rodovias na construção de um trânsito mais seguro.

Na Bahia

A Superintendência de Polícia Rodoviária Federal na Bahia (SPRF-BA) fez um levantamento especial sobre os trechos de rodovias do estado que merecem maior atenção nesse período. Um dos principais é a BR-324, que concentra um dos maiores fluxos de veículos, principalmente, o trecho entre Salvador e Feira de Santana, e BR-101, que contém municípios de grande atração de viajantes. Ambas rodovias têm um histórico maior de acidentes neste período do ano.

Visando a conscientização dos condutores via adoção de novas tecnologias, a PRF irá panfletos de forma virtual por meio do sistema de QR Code, no qual o motorista faz a leitura de um código com a câmera de seu smartphone e terá acesso às informações e vídeos sobre diversos assuntos relacionados à segurança no trânsito.