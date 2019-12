Festas do Bonfim para todos os gostos

Carlinhos Brown, Péricles e Bell Marques estarão em festas no dia da Lavagem do Bonfim (fotos/divulgação)

A secular tradição da Festa do Bonfim, na segunda quinta-feira de janeiro movimenta tanto o lado religioso, com a famosa lavagem no adro da igreja do Senhor do Bonfim, na Colina Sagrada, quanto o lado profano, com as festas que já fazem parte do calendário de Verão da cidade. Em 2020 não vai ser diferente. Dia 16 de janeiro acontece o Bonfim de Tarde, a partir das 15h, na Bahia Marina, reunindo o anfitrião Bell Marques e a banda É O Tchan de Beto Jamaica e Compadre Washington.

Também tem o Bonfim Privilege no Espaço Jequitaia - antigo Arquipélago - com Péricles, Sorriso Maroto, Vou Pro Sereno, Samba & Suor, CBX Samba Clube e Dj Rafa Maciel. Para completar, rola a Enxaguada do Bonfim, com Carlinhos Brown mais uma vez no comando, a partir das 14h, no Museu Du Ritmo. Brown recebe o Parangolé, Diogo Nogueira, Nelson Rufino e Mariene de Castro. Além, é claro, das surpresas que o cacique costuma apresentar para alegria do público que lota o espaço.



Festa para uma mulher retada

Depois do Carnaval, a querida amiga Nil Pereira vai comemorar com tudo o que tem direito mais um ano de vida. Ela chega aos 60 realizada e considerada uma das maiores produtoras da Bahia. Basta lembrar o camarote de Daniela Mercury, que revolucionou o Carnaval no circuito Dodô (Barra/Ondina)que ela produzia com outra querida, Lícia Fabio, e depois virou Camarote da Contigo. A baixinha hoje administra a pousada A Capela, em sociedade com Claudia Giudice, outro grande sucesso

Para agradecer mais uma vez

A banda Mudei de Nome convoca o público a vestir branco e celebrar 2019 em mais uma edição da festa Agradecer, que será realizada na última sexta-feira do ano, dia 27, a partir das 21h, no espaço Marina Summer House, na Bahia Marina. Marcada pela alegria, descontração e pelo espírito de agradecimento, essa festa temática, que integra o calendário de eventos do Verão da cidade, é promovida pelo grupo em parceria com Lícia Fábio, Jamil Acruz e a Oquei Entretenimento. Como acontece desde 2013,Ricardo Chaves, Magary Lord, Jonga Cunha e Ramon Cruz vão colocar o público para dançar.

TUM-TUM-TUM*

A cantora Ju Moraes apresenta seu show, Samba Reggae e Outras Vibes, que acontece no dia 28 de dezembro, no Projeto Tamar, em Praia do Forte, a partir das 20h. O show tem elementos como o samba e suas vertentes como influência, além de ritmos como o pop, MPB, axé, reggae, afro-baiano e outras vibes.

Tony Salles e a turma do Parangolé fazem show na Fonte Nova (foto/divulgação)

O segundo Ensaio do Parango será no dia 12 de janeiro, a partir das 17h, na Arena Fonte Nova. Além do show da banda anfitriã, os shows completos de Tiee, mais uma atração surpresa, que será anunciada brevemente. Ingressos à venda na Salvador Tickets (Shopping da Bahia, Pida (Salvador Shopping e Piedade) e Sympla.

A festa Turbulência promete balançar Salvador em janeiro. Quem vai comandar a agitação, que acontece no dia 18, é Xand Avião, Vintage Culture e Ávine Vinny. O evento acontece a partir das 20h, de frente para a Baía de Todos os Santos, no Comércio. A festa conta com três diferentes setores, VIP, Stage e Golden. O espaço Stage oferece acesso à frente do palco. Já o Golden, além desta vantagem, oferece também serviço open bar de água, cerveja e refrigerante.