Festejos religiosos alteram o trânsito neste domingo (9)

As comemorações pelo Dia de Santo Antônio, em 13 de junho, já movimentam o bairro da Barra na tarde deste domingo (9). A partir das 17h, haverá interdição progressiva do tráfego em uma faixa no Largo da Vitória - saída na Paróquia Nossa Senhora da Vitória - e na Avenida Sete de Setembro, na chegada da Igreja Santo Antônio da Barra.

A Trezena de Santo Antônio está programada para acontecer neste domingo e na próxima quarta-feira (13), quando o órgão de trânsito da capital irá promover o controle do tráfego de veículos, auxílio na travessia de pedestres e fiscalização, para coibir a incidência de estacionamento irregular, das 6h30 às 19h30, nos horários de realização das missas, na Avenida Sete de Setembro, no entorno da Igreja de Santo Antônio da Barra.

Também entre este domingo (9) até quarta-feira (13), o estacionamento de veículos estará proibido, das 12h à 1h do dia subsequente, no Largo de Santo Antônio Além do Carmo.

Nesse mesmo período, também haverá interdição do tráfego de veículos, das 17h à 1h do dia subsequente, Rua do Baluarte, Largo de Santo Antônio Além do Carmo, Rua Direita de Santo Antônio (entre o Largo de Santo Antônio Além do Carmo e a Ladeira do Boqueirão), Rua dos Carvões, Rua dos Ossos, Travessa dos Perdões e na Travessa Bahia.