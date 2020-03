Festivais de música à distância irão garantir o 'sextou' de quem não vai sair de casa

Quem disse que não terá sextou na "quarentena"? Pensando em animar a galera que vai ficar em casa por causa do coronavírus, foram lançados dois festivais de música a distância e totalmente gratuítos.

O Festival Fico em Casa e o #TamoJunto, organizado pelo jornal O Globo, prometem animar a galera que está com medo do surto. Serão diversas atrações totalmente gratuítas que poderão ser acompanhadas pela internet.

O #TamoJunto irá acontecer entre esta sexta (20) e domingo (22) e a galera poderá acompanhar através do site do jornal O Globo apresentações de artistas como Di Ferrero, Margareth Menezes, Nego do Borel, Martinho da Vila e Ana Vilella

Confira a programação completa

Já o Fico em Casa ainda não possui atrações divulgadas, mas ele irá ocorrer entre os dias 24 e 27 e promete trazer shows intimistas e inéditos.