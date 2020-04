Festival Aqui de Casa tem mais três episódios inéditos com artistas baianos

Mais uma vez apresentado pela atriz Cristiane Amorim, o Festival Aqui de Casa, primeiro feito inteiramente em casa, volta às telas da TVE em três episódios inéditos. De 8 a 10 de maio, às 19h, um novo time de artistas vai marcar presença. A começar por Margareth Menezes, Francisco Gil, Mãe Ana e Bem Gil. E mais: J. Velloso, Serginho, vocalista da Adão Negro, Del Feliz, Sylvia Patrícia, Aloísio Menezes, Portela Açúcar, Alexey Martinez, Cláudia Cunha, Sandra Simões, Aline Barr e Vanessa Borges. Segundo o criador e curador do projeto, Vinnicius Lima, o festival terá textos interpretados pelos atores Sulivã Bispo e Thiago Almasy, da dupla Mainha e Júnior. E uma apresentação do Mulheres que tocam, comandada pela cantora e instrumentista Thathi.

Simone está fazendo a festa aos domingos

Seguindo o exemplo de outros astros da MPB, que estão optando por uma interação mais intimista com o público, a cantora baiana Simone (por favor não confundir com a outra Simone, da dupla com Simaria) está fazendo a festa para seus milhares de fãs. No próximo domingo, dia 3 de maio, às 18h, em seu canal do YouTube, ela vai abrir mais uma vez a sua casa para cantar sucessos que marcaram sua carreira ao longo dos anos. São canções como Cigarra, Codilheiras, Sangue e Pudim, Iolanda, Jura Secreta e o Amanhã, entre outras. Aos 70 anos, linda e cantando cada vez melhor, Simone está muito à vontade nas lives.

Quinho Nery entre o Carnaval e o turismo

Conhecido como um dos mais atuantes empresários do Carnaval baiano (Central do Carnaval, Camaleão) Joaquim Nery (Quinho) é também professor, geógrafo, fotógrafo e agente de viagens. Ele possui um blog com relatos de viagens ao redor do mundo. Nesse período de quarentena, Nery entrou na onda das lives e está usando o conteúdo de Um Pouquinho de Cada Lugar para fazer apresentações ao vivo pelo Instagram @umpouquinhodecadalugar e no seu canal no YouTube. Todas as quintas, às 20h, ele faz pessoalmente uma explanação sobre a geografia e o turismo de vários destinos turísticos importantes.

TUM-TUM-TUM*

1. Projeto de Miguel Freitas, filho mais velho de Carlinhos Brown e dos músicos Bruno Souri e Gonçalo Santana, a banda Neotribais lançou no mês passado seu single de estreia, Fluxo Frenético. A música pode ser ouvida nas plataformas digitais. Agora, o grupo está lançando o videoclipe da canção, que tem como destaque a atriz indígena Kay Sara, presente na série Aruanas, da TV Globo.

Claudia fará pocket show solidário (Foto: Jacques Dequeker/Divulgação)

2. No próximo sábado, às 19h, a cantora Claudia Leitte faz um pocket show através de uma live (acesse aqui) para participar de uma campanha do TikTok (principal destino de vídeos curtos do mundo). O objetivo é arrecadar até US$ 500 mil para apoiar, durante a pandemia do coronavírus, as ONGs Central Única das Favelas (CUFA) e Ação da Cidadania.

3. Enquanto todo mundo está na onda da live, o cantor e compositor Jau, sempre criativo, ataca de Leve. Ele anuncia o volume 3 do projeto para sábado, às 21h, no seu canal no YouTube JauOficial. Nem precisa nem falar que só terá música boa.