Festival Boca de Brasa realiza cinco dias de programação gratuita

O Festival Boca de Brasa terá uma edição cheia de novidades, a partir desta quarta-feira (2). Além de ser em formato virtual pela primeira vez, o evento terá cinco dias de programação gratuita durante a pandemia. O circuito de abertura envolverá mais de 130 artistas nos oito Espaços Culturais Boca de Brasa da Fundação Gregório de Mattos (FGM) e terá participação do presidente da FGM, Fernando Guerreiro, e do prefeito de Salvador, ACM Neto.

A programação de abertura começa às 17h com transmissão pelo canal da FGM no YouTube. Para que esse circuito de atrações chegue ao público de maneira orquestrada, a FGM montou um centro de transmissão no Teatro Gregório de Mattos, tendo como mestres de cerimônia Carol Alves e Ivan Santos.

A partir deles, serão feitos os links com cada Espaço Cultural Boca de Brasa, por meio dos seus respectivos mediadores. No Boca de Brasa Subúrbio 360, quem comanda o show é Alan Miranda, já no CEU de Valéria é Tabatha Vermont quem assume o controle.

Diretamente da Casa do Sol, Aline Nepomuceno faz essa ponte, enquanto que no Circo Picolino, Luana Serrat e Nina Porto dividem essa tarefa. Ainda tem o Muncab, com José Carlos Capinan; o Quabales, com Arilma Pérola; e o Mercado de Cajazeiras, com Edson Souto. A direção-geral de George Vladimir e Assistência de Direção de Maria Carla.

Representando o segmento dança, as atrações são os grupos Artvidance, Balet Cetro, Balet da Comunidade, Valsa Amor Eterno e Uzarte Dança. A música terá os alunos do Boca de Brasa Casa do Sol, Banda Dendê e Brasa, Brenda Cruz, Jamile, Orquestra Sustentável Quabales Infantil e Vitor Dayube. Já quando o assunto é o humor, quem vai representar uma stand-up comedy é Aline França, Paulo Papel e Raoni Beta.

Tem ainda capoeira com a Tribo Capoeira, circo com os alunos e professores do Boca de Brasa Picolino e artes cênicas com os alunos do Boca de Brasa Casa do Sol e Cia de Teatro Avisa Lá. As Drag Queens serão representadas pela performance de Anitta Bahls.

"O Boca de Brasa é um foco de resistência. Através da arte e da cultura leva esperanca, empoderamento e alegria à população de Salvador", defende Fernando Gurreiro. "A pandemia chegou e o projeto resistiu: atividades virtuais aconteceram durante todos esses meses e não poderíamos deixar de festejar essa explosão de criatividade. O Festival Boca de Brasa é isso, uma grande festa cultural, on line, para comemorar a nossa resistência", completa.

Programação Boca de Brasa

Quarta-feira (2)

17h | Programação de abertura com mais de 130 artistas nos oito espaços culturais do Boca de Brasa. Transmissão pelo canal da FGM no YouTube

Quinta-feira (3)

19h | Espaço Cultural Boca de Brasa Circo Picolino

Live “Conexões Flutuantes”, em seu canal do Youtube. Dirigido por Luana Serrat, o espetáculo será encenado pelas artistas-alunas do Curso Livre de Tecido Acrobático realizado pela instituição e tem como tema um proposta de reflexão acerca do momento atual, dos sonhos e das conexões possíveis.

Sexta-feira (4)

17h | Espaço Cultural Boca de Brasa Quabales

Live em suas redes sociais, com apresentação dos produtos de comunicação resultante das oficinas de vídeo, fotografia e Lab & Orquestra Sustentável Percussiva. O público assistirá curtas-metragens, fotoclipes e um vídeo musical com a Orquestra Sustentável. Além disso, alguns participantes que darão seus depoimentos sobre o processo de criação das oficinas.

Sábado (5)

15h | Espaço Cultural Boca de Brasa Casa do Sol

Live “Navegando pelo Mundo Reconhecendo Nossa História”, em seu canal do YouTube. A mostra virtual é resultado das oficinas de teatro, voz-violão, dança e percussão do Projeto Adolescente em Arte-Ação, que conta com jovens entre 12 e 18 anos, com vivências de sensibilização estética, práticas das técnicas artísticas, produção artístico-cultural e educação para o desenvolvimento humano.

O Palco Aberto Boca de Brasa Casa do Sol apresenta o Ballet Style of Dance, Ballet Centro, Grupo de Capoeira Angola Mourão, Grupo de Samba de Roda, Grupo de Poesia Solstício. E, para encerrar, MC’s Cretto, Lila Raio do Sol e Nmares.

Domingo (6)

16h | Espaço Cultural Boca de Brasa Muncab

Apresenta o show "Flor da Memória", no canal do YouTube e Facebook do MUNCAB.

O Palco Aberto Boca de Brasa – Muncab contará com as apresentações de Ceci Alves, apresentando as narrativas documentais; Adriano Cipriano apresentando as animações; Nildinha Fonseca e Capinan com o convidado Roberto Mendes.