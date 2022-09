Festival Burning Man, nos EUA, registra fila de oito horas para deixar evento

A saída do festival Burning Man, que ocorre no deserto de Nevada, nos Estados Unidos, foi marcada por uma fila de carro que superou as oito horas. A demora foi tanta que o perfil oficial do evento pediu que o público esperasse mais um pouco para deixar o local, pra reduzir o engarrafamento.

“O tempo de espera do Exodus atualmente é de cerca de 8 horas. Considere adiar sua partida até que as condições melhorem. Se você deve sair agora, dirija na Rua L para evitar engarrafamentos. Dirija devagar, observe os detritos da estrada e siga as instruções da equipe do portão”, publicou o perfil do festival no Twitter.

Do alto era possível ver os milhares de veículos parados na rodovia. O evento, que durou nove dias, reuniu cerca de 80 mil pessoas.

“Foi uma semana de amor e lágrimas, calor e poeira, crescimento e alegria, descoberta e aceitação, libertação e renovação. Enquanto tira a poeira do seu equipamento, reserve um tempo para refletir sobre sua semana em Black Rock City, conecte-se com seus amigos e cuide do seu corpo. Viagens seguras até o próximo ano”, diz o texto na página do festival, se despedindo do público.

Impacientes com a demora, alguns motoristas abandonaram os veículos na estrada. No entanto, a organizadora do evento emitiu um comunicado pedindo que elas voltassem para buscá-los em até 72 horas, ou eles seriam rebocados do local.

“Não abandone o seu veículo a caminho de casa! Se o fez, por favor, tome providências para recuperá-lo o mais rápido possível”, publicou o perfil do evento.