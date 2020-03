Festival da Cidade: prefeitura suspende realização de shows do aniversário de Salvador 

O prefeito ACM Neto confirmou na manhã desta sexta-feira (13) a suspensão das apresentações musicais do Festival da Cidade. O evento fazia parte das comemorações do aniversário de 471 anos de Salvador e teria shows de Psirico, Wesley Safadão e Alok. A notícia havia sido antecipada pelo colunista Rafael Freitas, do CORREIO.

Clique aqui saber tudo sobre o coronavírus com informações confirmadas pelo jornal CORREIO

A medida tomada pelo prefeito foi em decorrência da pandemia do novo coronavirus no mundo, conforme classificado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Apesar de não ter nenhum caso suspeito ou confirmado do novo vírus em Salvador, a prefeitura já prepara um plano de contigenciamento para caso isso ocorra.

Ao revelar a suspensão dos eventos musicais, Neto garantiu que o restante da programação das comemorações está mantida.

"Nós entendemos que esse não é o momento de comemoração, de festa. Teremos motivos de sobra para enaltecer a cidade. Mas, nesse momento, não cabe e não há qualquer sentido da gente fazer um festa num momento como esse. A minha decisão é de suspender e realizar em outra data. Quando vai ser? Não sei. Estamos tranquilos para evitar histerias, mas a decisão é de suspender", disse o prefeito em coletiva.

Ele falou que a prefeitura estuda também suspender eventos particulares a depender da expansão do vírus na cidade.

*com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier