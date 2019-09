Festival da Primavera terá apresentação de kart neste domingo (22)

Quem gosta de adrenalina e diversão vai poder conferir uma exibição de kart neste domingo (22), das 9h às 15h, na Avenida da França, no bairro do Comércio. A ação faz parte da programação do Festival da Primavera, promovido pela Prefeitura, por meio da Empresa Salvador Turismo (Saltur).

O público poderá assistir a uma apresentação de quatro karts de competição. A cada 30 minutos, um veículo diferente poderá ser visto na pista. Integram o grid de largada um kart com motor de 125 cilindradas de dois tempos, que pode chegar a uma velocidade final de 110 km; outro com motor de quatro tempos, utilizado no Campeonato Baiano de Kart; e dois modelos de cadete, ideal para crianças de 6 a 11 anos,.

(Divulgação) (Divulgação)

O modelo infantil é da Escola Brasileira de Kart, e possibilita que crianças aprendam com facilidade todas as noções do esporte e, quando formadas, se tornem aptas a competir.

“O kart é um esporte que pode ser praticado por qualquer pessoa. Em alguns lugares é possível ver pilotos com mais de 60 anos. É um esporte aberto, que todos podem praticar, desde que se sintam aptos a pilotar. Dou aula para crianças de 6 a 11 que querem seguir no kart profissional”, afirma o piloto e diretor da Associação Baiana de Kart (ABK), Diego Freitas.

Participando do Festival da Primavera pela primeira vez, ele destaca a importância da realização de eventos como esse para o cenário cultural e esportivo de Salvador. “Acho muito bacana trazer essa variedade de atrações e divertimento para a população. Isso permite que as pessoas tenham oportunidade de conhecer diversos esportes de perto”.

Para os jovens que desejam aprender o esporte, basta entrar em contato com Escola Brasileira de Kart, localizada no Kartódromo Ayrton Senna, em Lauro de Freitas, através do telefone: (71) 98870-3006.

Veja programação no Comércio:

Domingo, 22/9

Praça da Inglaterra

10h às 22h - Feira Criativa

12h - Magnata King Fyah

14h - Gabriele Victória

17h - Dedilundu

Avenida da França

9h, 11h - Turisbike Centro Histórico

9h às 15h - Skate Festival

9h às 15h - Kart

9h às 15h - Exposição de Carros / Arrancada de Empurra

9h às 16h - Circuito Minibikes

10h às 15h - Encontro de automodelismo

Porto Salvador Eventos

9h às 15h - Jogos de Tabuleiro

16h - Bailinho da Lore

18h - Orquestra Rumpilezz

20h30 - Baco Exu do Blues