Festival da Primavera terá shows em 10 bairros de Salvador; veja atrações

As flores estão desabrochando e com elas, o Festival da Primavera traz de volta a agitação típica da estação que antecede a época mais quente de Salvador. Após dois anos de pausa, devido a pandemia da covid-19, entre os dias 15 e 25 de setembro, a celebração garantirá uma programação recheada de cultura, esporte e lazer para os soteropolitanos.

Em sua oitava edição, também promoverá um tour pelos locais mais atrativos da cidade, com ações em mais de dez lugares, indo desde Monte Serrat, passando por Periperi, Cajazeiras, Boca do Rio, Rio Vermelho, Centro Histórico, e outros. A programação completa foi divulgada nesta segunda-feira (12), durante um coquetel de lançamento no Teatro Gregório de Matos, no Comércio.

"Já que é a retomada da vida, de uma rotina mais normal, então que seja com o Festival da Primavera", afirmou o secretário do Esporte e Lazer, Daniel Ribeiro, ao lado de Isaac Edington, presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Érico Mendonça, subsecretário de Cultura e Turismo de Salvador e Fernando Guerreiro, presidente da Fundação Gregório de Mattos.

A programação já começa com música. A partir desta sexta-feira (16), O palco do Primavera Sunsut levará a cantora Melly, Nêssa e Diggo, Afrocidade, Dj Belle, Dj Xirita, Tíri e um show de Gibi e Sistema Pagotrap, para sua estrutura montada na Praça Marechal Deodoro, mais conhecida como Praça da Mãozinha, nos dias 16 e 17, a partir das 16h30.

Aclamada pelo público jovem por ter começado na internet, a cantora Nêssa acredita ser uma boa oportunidade para levar o ritmo pop soteropolitano para os que ainda conhecem. “Querendo ou não, a gente acaba vivendo numa bolha. Tem uma nova cena chegando expandir isso para o público gratuitamente é uma oportunidade de ouro”, afirmou.

No primeiro final de semana da celebração, a música ainda segue com o Encontro Metropolitano de Filarmônicas, no Campo Grande, no dia 17 de setembro, com a coordenação do maestro Fred Dantas, a partir das 16h. o evento reunirá quatro filarmônicas baianas: Filarmônica Ambiental, União dos Artistas, Lyra Santamarense de Jiribatuba, e a Oficina de Frevos e Dobrados.

“O encontro terá dois momentos, que eu espero que sejam inesquecíveis para o público. Vamos começar com uma série de cinco músicas de grande sucesso e em seguida será feita uma homenagem aos ritmos latinos", antecipou o maestro Fred Dantas.

No dia seguinte (18 de setembro), o palco do Campo Grande continuará ativado para receber o Projeto “Tem Chorinho na Praça”, onde os anfitriões Luciano Calazans e Armandinho fazem grande espetáculo e convidam os grupos Janela Brasileira, Quadra Moderna e Som do Sisal.

No mesmo dia, o grupo Mudei de Nome fará sua famosa apresentação a bordo do pranchão, conhecido pelo mesmo nome da banda, mas agora com novidades. O projeto percorrerá a pista da orla atrás do Parque dos Ventos, ao invés do tradicional circuito pelo Dique do Tororó e será chamado de “A volta da volta”.



Já no final de semana dos dias 24 e 25 de setembro, O Campo da Pronaica, em Cajazeiras receberá um trio elétrico com a presença de Psirico. A Praça da Revolução, em Periperi, também ganhará um trio, com apresentação de Lincoln da Banda Duas Medidas. Assim como o Largo da Mariquita, no Rio Vermelho, o Parque da Cidade, no Itaigara e o largo do Pelourinho, levando música para todos os cantos da cidade.

Esporte e lazer

Na categoria esporte, a programação traz a Maratona Salvador, um passeio cicloturistico do Farol da Barra ao Parque dos Ventos, na Boca do Rio. As inscrições já estão encerradas e mais de 5 mil pessoas se inscreveram. Mas para os que não conseguirem participar, o circuito vai promover um show aberto ao público com Negra Cor, no dia 24. No domingo (25), será a vez do Olodum comandar a festa esportiva.

Além do ciclismo, o crossfit também marcará presença. O Hero Salvador, competição da categoria, acontecerá no Shopping da Bahia entre os dias 23 a 25 de setembro, com a presença de mais de 500 atletas.

Feiras

Entre as músicas e as competições esportivas, as feiras culturais darão o toque dos objetos de gastronomia, decoração e utilidades ao festival. A Feira de Artes da Primavera, no Campo Grande, permanecerá armada por seis dias.

No Largo do Cruzeiro de São Francisco, Pelourinho, a Feira da Sé contará com 50 barracas de roupas e acessórios, itens para a casa, objetos de arte, artesanato tradicional, além de peças de design contemporâneo. A III Festa de San Gennaro também retorna neste Festival com 12 barracas gastronômicas de restaurantes italianos da cidade, oferecendo comida no formato de rua a preço acessível.

Já o Mercado Iaô acontece no dia 25 na Fábrica Cultura, na Ribeira. O evento, comandado por Margareth Menezes, reúne gastronomia, moda, artesanato, serviços criativos e shows, além de exposição de afroempreendedores.

No Centro Histórico, uma programação cultural e gastronômica tomará conta da região, desde a Rua da Misericórdia, passando pela Praça da Sé, em vários locais do Pelourinho e subindo até o Santo Antônio Além do Carmo, com o “Viva a cachaça baiana!”. Durante o Festival será possível escolher pratos com valores entre R$20 e R$98, temperados com cachaça 100% baiana.

Cultura

Para os menos agitados, mas nem tanto assim, a Casa do Carnaval da Bahia, Casa do Rio Vermelho, Casa da Música da Bahia, Espaço Pierre Verger da Fotografia Baiana e o Espaço Carybe de Artes estarão no circuito do Festival com programação especial e entradas com desconto de 50%.

A Fundação Gregório de Mattos também levará suas atrações para a oitava celebração da primavera, com exposições, shows, peças teatrais e stand up. Os ingressos variam entre R$5 e R$30.

O valor investido no festival não ainda não foi informado pela Prefeitura de Salvador.

Programação

16 de setembro

- Primavera Sunset - 16h30, Praça da Mãozinha, Comércio

17 de setembro

- Encontro Metropolitano de Filarmônicas - 16h, Praça da Mãozinha, Comércio

- Primavera Sunset - 16h30, Praça da Mãozinha, Comércio

- Festival Primavera Gourmet - Centro Histórico

18 de setembro

- Projeto “Tem Chorinho na Praça”, Praça da Mãozinha, Comércio

- A volta da volta - 11h, Praça da Mãozinha, Comércio

- Festival Primavera Gourmet - Centro Histórico

24 de setembro

- Shows no Trio Elétrico - 18h, Campo da Pronaica, Cajazeira

- Shows no Trio Elétrico - 18h, Praça da Revolução, Periperi

- Elas Cantam Bossa Nova - Largo da Mariquita, no Rio Vermelho

- Shows Maratona Salvador

- Festival Primavera Gourmet - Centro Histórico

- III Festa de San Gennaro - 10h, Largo da Mariquita, no Rio Vermelho

- Hero Salvador - Shopping da Bahia

- Pedal da Primavera - 16h, Farol da Bairra

- Espetáculo Humor alternativo - 19h, Espaço Boca de Brasa Cajazeiras

25 de setembro

- Elas Cantam Bossa Nova - Largo da Mariquita, no Rio Vermelho

- Show no Palco - Largo da Mariquita, no Rio Vermelho

- Show no Palco - 10h30, Parque da Cidade

- Maratona Salvador

- Shows Maratona Salvador

- Festival Primavera Gourmet - Centro Histórico

- Mercado Iaô - Fábrica Cultura, Ribeira

- Hero Salvador - Shopping da Bahia



*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo