Festival da Virada terá shows de Léo Santana, Safadão, João Gomes e mais; confira

A prefeitura de Salvador anunciou neste sábado (19) a programação completa para o Festival da Virada, que ocorre entre os dias 28 de dezembro e 1º de janeiro, na Arena Daniela Mercury, na orla da Boca do Rio.

No dia 28 (quarta-feira), a festa fica por conta de Bell Marques, Nattan, Kannário, ilê, É O Tchan, Ivete Sangalo, e Tarcísio do Acordeon. No dia 29 (quinta), os shows serão do DJ Alok, Gusttavo Lima, Xand Avião, Simone, Rafa & Pippo e Parangolé.

A sexta (30) será comandada por Durval Lelis, Psirico, Xanddy Harmonia, Jorge & Mateus, Thiago Brava, Mari Fernandez e Vítor Fernandes. O sábado (31) da virada será dia de Lincoln, Léo Santana, Wesley Safadão, Cláudia Leitte, João Gomes, Zé Vaqueiro e Thiago Aquino. Já no último quem se apresenta é Daniela Mercury, Saulo, Olodum, Timbalada, Danniel Vieira e La Fúria.

Queima de fogos

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, anunciou que o Festival da Virada da capital terá queima de fogos nos cinco dias, além de uma queima de 15 minutos às 00h do dia 1º de janeiro. A informação foi divulgada pelo gestor municipal durante reinauguração do espelho d'água localizado em frente ao 2º Distrito Naval, no bairro do Comércio, ocorrida nesta quinta-feira (17). O chefe o Executivo municipal informou que também que o número de atrações diárias vai aumentar.

"A gente sabe da importância desse setor para geração de renda e emprego para a nossa cidade. Amanhã estarei em São Paulo a noite para lançar o Verão de Salvador, apresentar nossa agenda de atividades", disse o prefeito.

Bruno Reis destacou que a festa de Salvador é o maior festival de música do Brasil, com mais de 100 atrações em 100 horas de música.