Festival de Arte de Rua será realizado pela primeira vez em formato digital e ao vivo

(Divulgação) Festival

Panorama de Cinema acontece sempre no Cine Glauber Rocha

Uma das pioneiras do cinema nacional, a atriz e documentarista baiana Conceição Senna (1937-2020) será a grande homenageada do XVI Panorama Internacional Coisa de Cinema, que este ano acontece de 24 de fevereiro a 03 de março no formato on-line. Dois filmes serão exibidos para celebrar a trajetória de Conceição, o documentário Brilhante (2005), dirigido por ela, e Abrigo Nuclear (1981), ficção científica de Roberto Pires, na qual a baiana atua.

(Foto:Dinei Araujo/Divulgação)

Evana Jeyssa, aqui com Augusto Nascimento, intepretará Joana

Clássico do teatro

A Companhia Baiana de Teatro Brasileiro chega ao cenário teatral baiano com projeto de realizar a primeira montagem profissional, realizada em Salvador, do texto Gota D’Água, tragédia carioca escrita por Chico Buarque e Paulo Pontes. Com direção de Augusto Nascimento, a peça tem no elenco Evana Jeyssa, Luiz Pepeu, dentre outros. O projeto inclui lives no instagram (@gota.d.agua) sobre os temas que atravessam a história e seus personagens no contexto do Subúrbio Ferroviário de Salvador.

(Divulgação)

Artistas de várias partes do mundo participam do festival

Arte de rua na tela

Selma Santos e Bernard Snyder M. Snyder bateram o martelo da data do Festival Internacional de Artistas de Rua 2021. Este ano, o evento – que será totalmente online, mas ao vivo - será realizado de 12 a 14 de março, das 17h às 20h30, através da plataforma Sympla, pelo canal do Festival de Rua, no Youtube. As apresentações acontecerão direto do Mercado Iaô, na Ribeira, com 30 grupos.

(Divulgação)

Chef Davi Bastos abre as portas do seu bistrô no Carmo

Bistrô de charme

O bairro do Carmo, no Centro Histórico, vai ganhar um novo empreendimento gastronômico. O Antique Bistrô, que fica localizado num belíssimo casarão em frente à Igreja do Carmo, vai abrir as portas no próximo dia 30, tendo à frente da cozinha o chef Davi Bastos, ex-Al Mare.



Café pra Iemanjá

O restaurante Casa de Tereza vai abrir as portas, no dia 2 de fevereiro, para saudar Iemanjá. Desta vez, a chef Tereza Paim armará a Barraca de Tereza, a partir das 6h da manhã, dentro do restaurante, para o café da manhã. Com relação aos protocolos, a chef avisa que o Casa de Tereza é um dos dez estabelecimentos baianos que recebeu o selo Verificado da Prefeitura de Salvador. “Isso significa que é um estabelecimento seguro”, garante a chef. A casa funcionará até 0h.

(Divulgação)

Ginno Larry promove mais uma edição de sua feijoada

Feijoada do Ginno

E por falar na Festa de Iemanjá, o promoter Ginno Larry vai receber apenas 50 convidados na Feijoada do Ginno, no dia 02 de fevereiro, a partir das 13 horas, no Restaurante Pedra do Mar, na Rua Pedra da Sereia, 66, Rio Vermelho. Ao contrário dos anos anteriores, o promoter conta que a proposta é comemorar a data com poucos amigos em um ambiente seguro. “Não haverá pista de dança e a feijoada será servida em prato feito para garantir a proteção de todos”, diz.

Foto:Frederico Pimentel/Divulgação)

Emanuele Nascimento homenageia a avó com o Benedita

Salve Benedita

Depois de ganhar visibilidade com o delivery de churrasco Rainha do Cupim, a chef Emanuele Nascimento abre as portas do restaurante Benedita, projeto em homenagem a sua avó. A carne é a principal especialidade do novo espaço que aposta na cozinha brasileira regional. O restaurante já está funcionando no Espaço 3 – Rua Minas Gerais, 598, na Pituba.

(Divulgação),

Suyá Synergy parte pra carreira solo na música

Voo livre

Conhecida na cena musical por projetos como o coletivo de mulheres pretas LGBTQIA, +Panteras Negras, a diretora musical e guitarrista Suyá Synergy vai lançar, na primeira quinzena de fevereiro, em todas as plataformas digitais, seu primeiro álbum solo com artistas convidados.

(Divulgação)

Capa do Livro Basílicas e Capelinhas

Obra rara

Após três edições esgotadas, a obra Basílicas e Capelinhas – Um Estudo Sobre a História, Arquitetura e Arte das Igrejas de Salvador, do jornalista Biaggio Talento e da médica e pesquisadora da cultura e religiosidade populares Helenita Monte de Hollanda, chega ao mercado digital. A 4ª edição, revista e ampliada, é um livro raro por retratar, num único volume, a construção de 43 igrejas históricas da primeira capital do país. Está à venda na Amazon.

(Divulgação)

Anjinhos castrados da Igreja de São Francisco no livro de Biaggio Talento