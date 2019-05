Festival de Cultura Evangélica chega sua quinta edição neste fim de semana

Milhares de fãs da música gospel assistirão na Orla de Piatã a quinta edição do Festival da Cultura Evangélica. Os shows acontecem nesta sexta (31) e sábado (1), e irão reunir nomes marcantes do gênero, como Bruna Karla, Aline Barros, Fernandinho e o baiano Irmão Lázaro.

Segundo Sérgio Santos, 40, organizador do evento, são esperadas mais de 30 mil pessoas nos dois dias do evento , reunindo um público de todas as idades. A cantora Bruna Karla faz sua apresentação no sábado, e é uma das atrações mais aguardadas entre as onze confirmadas.

Bruna conta que criou uma relação muito forte com a Bahia, estado que visita quase duas vezes por mês para fazer shows, e não esconde a ansiedade para cantar: “Já perdi as contas de quantas vezes fiz esse evento e sempre fui recebida com muito amor e carinho, é sempre algo muito lindo tocar aqui. Um lugar que não tem explicação”, afirma.

Bruna Karla se apresenta no sábado (1) (Foto: Divulgação)

Natural do Rio de Janeiro, a artista também lembrou do início da carreira, quando aos oito anos já viajava por estados mais próximos com a mãe, promovendo pequenos shows em igrejas. “Com essa idade eu já tinha uma agenda, cantava em outras igrejas e comecei a cantar fora do estado. Foi quando viajei de avião pela primeira vez e vim para Ilhéus”, lembra a cantora.

No show deste fim de semana, Bruna vai encontrar um público bastante diverso. Sérgio conta que o repertório dos cantores atrai diversas idades, tornando um “ambiente familiar”, como define o produtor. “O festival foi pensando para atrair também o público infantil”, completou.

A cantora carioca construiu ao longo da carreira uma relação com os fãs mirins, tanto que lançou um DVD voltado para crianças que, além das músicas, traz curtas animados que falam sobre temas da educação infantil. “Elas são muito presentes desde que eu comecei a cantar, sempre iam para os shows, é algo incrível”, diz.

Festival da Cultura Evangélica

O quê: quinta edição do Festival da Cultura Evangélica

Onde: Orla de Piatã

Quando: Sexta (31) e sábado (1), a partir das 17h

Entrada gratuita