Festival de Drones no Farol da Barra é cancelado

A Prefeitura de Salvador informo, nessa quarta-feira (18), que as apresentações de drones que ocorreriam dentro da programação de final de ano da cidade, não irão mais ocorrer.

Isso porque a empresa responsável pelo espetáculo avisou que não terá como cumprir os prazos de fornecimento dos equipamentos para a realização das apresentações.

Um dos shows estava marcado para acontecer nessa sexta-feira (20), às 18h, no Farol da Barra, no denominado Festival de Drones. Também havia apresentação prevista no Festival Virada Salvador.

Ainda no comunicado, a Prefeitura lamentou a situação, mas ressaltou que “a programação do Natal Salvador segue com mais de 100 horas de espetáculos, assim como os shows da Virada Salvador”.