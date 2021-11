Festival de hambúrguer termina dia 30 de novembro em Salvador

Se você é fã de hambúrguer, tem até o dia 30 de novembro para experimentar receitas criadas para a 16ª edição do Burger Fest, festival de hambúrguer do Brasil. Em Salvador, chefs de 14 hamburguerias, restaurantes e bares criaram novas versões suculentas e criativas do sanduíche.

Na Bahia, o evento ocorre na Melt Burger, Cazolla, Esquina Paulista, Sotero Burger, Red Burger'N'Bar, na Bravo Burger & Beer, Brutus Burger, Varanda Burguer, Leo Cintra Cozinha, Manga Rosa, O Porco, Benedita Restaurante, Velho Espanha Bar e Cultura e Republic Burger.

O Burger Fest acontece simultaneamente em dez estados e no Distrito Federal, totalizando 32 cidades participantes do roteiro gastronômico especializado no hambúrguer no país.

Esta edição terá patrocínio do Santander, Heinz, e apoio Getnet, Esfera e Ballantine´s. Os estabelecimentos participantes podem ser conferidos no site oficial.

Confira os restaurantes e hamburguerias participantes:

Melt Burger

Nome do hambúrguer: Cheddar Town

Ingredientes: Pão de Batata, Blend Bovino de 160 G, Cheddar MELT, Onion Rings e Farofinha de Bacon

Preço: R$ 30,00

Endereço: R. Anísio Teixeira, 161, Itaigara

Republic Burger

Nome do hambúrguer: RB Nordestino

Ingredientes: Pão vermelho de pimenta biquinho, blend de 120g de carne do sol, queijo coalho, banana da terra frita, molho especial da casa e chips de batata.

Preço: R$ 29,99

Endereço: Av. Dom João VI, 177A, Brotas

Velho Espanha Bar e Cultura

Nome do hambúrguer: Bahia com H!

Ingredientes: Hambúrguer blend de carne do sol, queijo coalho grelhado, creme de queijo coalho, geleia caseira de banana no pão delícia chapeado.

Preço: R$ 34,90

Endereço: R. General Labatut, 38, Barris

Red Burger'N'Bar

Nome do hambúrguer: Classic Red

Ingredientes: Pão brioche, 2 burgers black angus 200g, queijo cheddar, picles, bacon, ketchup e mostarda Heinz

Preço: R$ 45,00

Endereço: Unidades da Barra, Jaguaribe, Pituba e Jardim Apipema

Bravo Burger & Beer

Nome do hambúrguer: BF-21

Ingredientes: Blend Bravo (160g) com queijo coalho grelhado, chimichurri artesanal, bacon Bravo de barriga suína e molho aioli artesanal, no pão de batata doce com fermentação natural (levain).

Preço: R$ 38,00 na loja; R$ 41,80 no iFood.

Endereço: Unidades da Pituba, Alphaville, Barra, Horto Florestal, Shopping da Bahia, em Salvador, e Lauro de Freitas

Brutus Burger

Nome do hambúrguer: Turbinado

Ingredientes: Pão branco, Burger Premium 180g, mussarela empanada no panko, creme de gorgonzola, cebola caramelizada e bacon fatiado.

Preço: R$ 42.00

Endereço: R. Pernambuco, 352, Pituba

Varanda Burguer

Nome do hambúrguer: V-Black Duplo

Ingredientes: Pão Black a base de carvão ativado, 2 burguers de 103g, bacon crocante fatiado, 2 camadas de cheddar cremoso da casa e farofa de bacon.

Preço: R$ 44.00

Endereço: Av. Leovigildo Filgueiras, 160, Garcia

Leo Cintra Cozinha

Nome do hambúrguer: Bahia MP

Ingredientes: Pão Francês, hambúrguer de 160g, queijo coalho, bacon, cebola caramelizada, maionese de coentro

Preço: R$ 35,60

Endereço: Rua Odilon Santos, 14, Rio Vermelho

Manga Rosa

Nome do hambúrguer: 1921 Burguer

Ingredientes: Pão selado, 2 smash burguers 100g prensados na cebola, queijo derretido, pickles e molho especial da casa.

Preço: R$ 31,90

Endereço: R. Antônio Passos, 61- sobreloja, Federação

Cazolla

Nome do hambúrguer: Topzola

Ingredientes: Pão, catupiry®, farofa de bacon, carne 180g, gorgonzola, sweet chilli e maionese da casa.

Preço: R$ 43,90 com batata

Endereço: Unidades da Pituba e Shopping Paralela

Esquina Paulista

Nome do hambúrguer: Hambúrguer Paulistano

Ingredientes: Carne de calabresa de puro pernil, fatia de mortadela empanada, mix de treis queijos derretidos e coberto com cebolas e pimentões caramelizados no pão de Batata, acompanha batata palha

Preço: R$ 32,90

Endereço: Av. Paulo Xl, 1943, Pituba

O Porco

Nome do hambúrguer: Pork burguer

Ingredientes: Pão de batata, hambúrguer de carne suína (160g) queijo coalho, picles de maxixe, molho barbecue de melancia e crisps de parma

Preço: R$ 36,00

Endereço: Território do Acre, 101, Pituba

Benedita Restaurante

Nome do hambúrguer: Bendito Burguer

Ingredientes: Hambúrguer de cupim 160g, queijo serrano, Demi glacê de rapadura, maio de cebola caramelizada com pimenta verde e picles de maxixe no pão brioche

Preço: R$ 42,90

Endereço: R. Minas Gerais, 508, Pituba

Sotero Burger

Nome do hambúrguer: RV Burger

Ingredientes: Pão batata, blend da casa, maionese de dendê, melaço, molho lambão, cebola crispy, queijo coalho.

Preço: R$39.90 para delivery, R$34.90 para consumo na loja

Endereço: Av. Manoel Dias, 2364 - Lj 06, Pituba