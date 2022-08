Festival de Lençóis está de volta em setembro com edição comemorativa de 20 anos

(Foto: Rodolfo Magalhães/Divulgação)

Vanessa da Matta vai cantar no Festival de Lençóis

Após um hiato de dois anos, a Chapada Diamantina vai enfim realizar a 20ª edição do Festival de Lençóis. O projeto que leva a assinatura da Pau Viola Produções, em parceria com o empresário Marcos Pedreira, acontecerá entre os dias 22 e 24 de setembro, com acesso gratuito ao público. Na grade de atrações, estão confirmados os artistas como Vanessa da Matta, Carlinhos Brown, Jau e Filhos de Jorge.

Celebração

O Tivoli Ecoresort Praia do Forte promoveu três dias de festa para celebrar seus 37 anos. A partida para os festejos foi dada na noite de sexta-feira com a banda Jamil agitando os hóspedes do hotel. Já no sábado à tarde foi a vez da Timbalada animar a festa com um show numa das piscinas do resort. O ponto alto da celebração foi um jantar especial preparado pelo chef Freddy Miranda e sua equipe e na sequência, o show da banda Jota Quest que entrou noite adentro reunindo hóspedes e convidados do diretor-geral, João Eça.

(Divulgação)

João Eça recebe a promoter Licia Fabio no aniversário do Tivoli

Feiras

O Centro de Convenções Salvador (CCS), administrado pelo grupo francês GL Events, tem seis feiras previstas para acontecer até dezembro próximo. Juntos, estes eventos devem atrair 60 mil pessoas. De acordo com o diretor-geral do CCS, Ludovic Moullin, a expectativa é que as feiras passem a representar cerca de 30% do portfólio do empreendimento.

(Divulgação)

Mario Edson e a viúva de Saramago Pilar Del Rio

Centenário de Saramago

O fotógrafo baiano Mario Edson está trabalhando num projeto para celebrar o centenário do escritor português José Saramago. Esta semana ele apresentou o projeto à viúva do autor, Pilar Del Rio, que deu seu aval para o projeto que inclui uma exposição batizada de Coletiva Saramago 100 anos que será aberta no dia 22 de setembro na M.E. Ateliê da Fotografia, no Carmo, em Salvador, e depois segue para Lisboa, em novembro.

Campeã

A Ambev venceu a última etapa do World Beer Awards 2022, uma das maiores competições globais de cervejas do mundo. O grupo, que já havia levado 29 prêmios para a casa na etapa nacional, foi a vencedora na fase final da competição, no estilo World's Best Dark Beer Belgian Style Dubbel.

(Divulgação)

Ricardo Franco participa da expo Rádio Em Movimento

Era do Rádio I

O artista visual baiano Ricardo Franco vai participar da exposição Rádio em Movimento, que faz parte das comemorações dos 100 anos do rádio no Brasil. O evento, promovido pela ABERT - Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão com o apoio da ABART, na Bahia, reúne um time de artistas de todos os estados, além do Distrito Federal, que criaram suas obras tendo uma réplica do aparelho de rádio Capelinha (mais popular da chamada Era do Rádio) como suporte. Da Bahia, além de Franco, participam os artistas Bel Borba e Marepe, participarão da mostra.

O resultado dos trabalhos poderá ser conferido entre os dias 7 e 25 de setembro (Dia do Radialista), quando o público poderá escolher pelo site da ABERT (www.abert.org.br) o seu rádio (obra) favorito. Ao final da votação, o finalista será enviado à Brasília para participar do 29° Congresso Brasileiro de Radiodifusão da ABERT, onde estarão os 27 rádios finalistas do Brasil em uma exposição no Museu Nacional de Brasília.

Alma imoral

Depois de 15 anos consecutivos em cartaz, pausado apenas durante a pandemia, a atriz Clarice Niskier retoma o sucesso do espetáculo A Alma Imoral, já visto por mais de 550 mil pessoas em mais de 40 cidades brasileiras. As quatro apresentações em Salvador serão no Teatro Jorge Amado, de 16 a 18 de setembro.

Retomada

Em visita a Salvador para divulgação e dar detalhes sobre a volta dos voos entre a capital baiana e Madri, o gerente geral da Air Europa, Gonzalo Romero, se reuniu na noite de quinta-feira (25) com agências de viagens parceiras para um encontro de relacionamento, no Lafayette. A partir de 21 de dezembro, a Air Europa passará a operar às quartas e sextas-feiras.