Festival de Lençóis, na Chapada Diamantina, é cancelado por falta de patrocínio

(Divulgação)

Festival de Lençóis costuma reunir cerca de 15 mil pessoas por dia

Por falta de patrocínio, o Festival de Lençóis, evento que é realizado anualmente há 20 anos, e estava previsto para setembro próximo, não vai acontecer este ano. De acordo com a produtora cultural Paula Rezende, responsável pela realização, a dificuldade de conseguir patrocinadores na atual conjuntura do mercado, inviabilizou a edição deste ano do projeto que todos os anos, movimenta a economia da região da Chapada Diamantina. “Não pensamos em parar o festival, ao contrário, nossa ideia é realizá-lo no primeiro semestre do ano que vem, inclusive com uma edição mais robusta, para comemorar as 20 edições”, diz.



Cozinha Thai

O embaixador da Tailândia no Brasil, Surasak Suparat vai desembarcar em Salvador no próximo dia 31. Ele vem acompanhado das chefs Chuanpis Phengsuwan e Ratdaporn Kaewprasert , que irão preparar, juntamente com a equipe do restaurante do Senac, um Festival de Culinária Tailandesa, nos dias 1 e 2 de agosto próximos, na Casa do Comércio. O evento integra o Projeto de Intercâmbios Gastronômicos do Senac Bahia, voltado para instrutores e alunos. O buffet é aberto ao público e vai custar R$ 59,00 por pessoa, no almoço e no jantar. No dia 31, as duas chefs farão uma aula-show para os alunos e funcionários.

(Divulgação)

As chefs tailandesas Chuanpis Phengsuwan e Ratdaporn Kaewprasert

Balada das antigas

Os ex-proprietários da boate Zouk Santana, casa noturna que agitou o Rio Vermelho nos anos 1990, Débora Léia e Marco King, iniciam uma série de festas revivals com uma repaginada contemporânea. A primeira, em parceria com Nino Nogueira, acontece no dia 9 de agosto, às 21h, na Rua da Paciência, 299. Para embalar a pista, o DJ Oliver Jack preparou uma playlist especial com direito aos hits da época. Os ingressos estão à venda no Sympla e no PI.ZZA.

(Foto:Marcos Nascimento/Divulgação)

Marco King, Débora Léia e Nino Nogueira vão reeditar Zouk Santana

Joia

Um quarteto musical de peso vai celebrar os 44 anos do disco Joia, lançado pelo cantor e compositor Caetano Veloso, em 1975. No palco do Café-Teatro Rubi, os artistas Jussara Silveira, Lan Lanh, Rodrigo Faria e Chico Oliveira, interpretam o repertório do álbum, nos dias 2 e 3 de agosto, às 20h30.

(Foto:Marcelo Castelo Branco/Divulgação)

Rodrigo Faria, Chico Oliveira, Lan Lanh e Jussara Silveira

Preto e branco

Um retrato inusitado da capital baiana. Essa é a proposta do livro Salvador em Preto e Branco que o arquiteto e urbanista Isaías de Carvalho Santos Neto, lança, no próximo dia 8, às 19h, no Museu de Arte Sacra. A obra apresenta as nuances de distintas paisagens da cidade, através de imagens feitas à mão, com caneta bico de pena. Ao todo são 60 desenhos produzidos com a técnica do pontilhismo, acompanhados de textos de vários autores que revelam curiosidades e informações pouco conhecidas sobre cada uma das localidades.

(Divulgação)

Arquiteto Isaías de Carvalho Santos Neto

3 X 4 GENTE BOA

(Acervo pessoal)

O fotógrafo Mario Edson abriu casa-ateliê no Santo Antônio

Foi ainda nos tempos de escola que Mario Edson passou a se interessar por fotografia. Nascido em Alagoinhas, cursou desenho na Universidade Católica e ingressou no Banco do Brasil, onde sempre esteve envolvido nas ações culturais. Foi ele quem instalou e conduziu o primeiro espaço cultural da instituição, em uma agência de Salvador, depois de passar um mês acompanhando o funcionamento do Centro Cultural do Banco do Brasil, no Rio de Janeiro. Enquanto atuava como bancário, fazia da fotografia um hobby. Até ser convidado para participar de uma exposição coletiva. Daí não largou mais a câmera. Expôs em vários espaços locais e também na Itália. Com o amigo Saja aprendeu a construir seus projetos especiais com as imagens que registrava. Num deles, registrou mãos de anônimos e famosos como Marisa Monte e Fernanda Montenegro, que resultou numa exposição. Depois de manter um ateliê por muitos anos no Rio Vermelho, Edson adquiriu uma casa no bairro do Santo Antônio, no Centro Histórico, onde montou uma casa-ateliê. Lá, além do seu trabalho, abre espaço para outros artistas mostrarem sua arte. Desde o começo do mês, o espaço vem recebendo centenas de pessoas diariamente que chegam para a exposição sobre Frida Kahlo, que reúne obras de artistas das mais diversas linguagens. A mostra vai se prolongar até o final de agosto com a inclusão de novos fotógrafos que, a partir do dia 16 de agosto, vão expor seus trabalhos sobre a artista mexicana.



Festa do sorriso

Vai acontecer no dia 21 de setembro, no Museu Solar Ferrão, no Pelourinho, a terceira edição do Odonto Fashion Day, evento que reúne dentistas de todo o estado numa grande festa, com direito a desfile dos profissionais, exposição de jalecos de diversas marcas do país, além de uma programação científica que acontece durante todo o dia no Hotel Pestana Convento do Carmo. Este ano, o tema do encontro é Ciência, Tendências e Representatividade.



Mais +

Apesar da crise nas principais redes de livrarias do país, a literatura continua firme e buscando alternativas de promover o livro e seus autores. Prova disso é o crescimento das feiras literárias na Bahia. Só este ano, três já estão agendadas: Cachoeira, Salvador (Pelourinho) e Mucugê, na Chapada. E viva as letras brasileiras!



Menos –

A decisão do Tribunal de Justiça da Bahia de desativar 16 novas comarcas no estado vai deixar milhares de pessoas ainda mais distantes da justiça. É que na maioria das vezes, a população não tem condições financeiras de se deslocar de seus municípios para outras comarcas. Nos últimos anos, o TJBA desativou 70 comarcas. Se já era difícil antes, agora então!