Festival de Stand Up acontece em Salvador neste fim de semana

O humor irá tomar conta do Teatro Sesc Casa do Comércio neste fim de semana. Entre sexta-feira (26) e domingo (28), o espaço será palco de um Festival de Stand Up Comedy, recebendo um espetáculo diferente em cada um dos dias.

Emerson Ceará abrirá as programações, com o show Trago Verdades. Em cerca de 60 minutos, o humorista faz uma mistura da tradição dos comediantes do Nordeste com a modernidade da comédia stand up da atualidade, e aborda dilemas do mundo atual, como as relações com as atendentes de telemarketing e o uso do cartão de crédito. A apresentação será às 20h de sexta-feira (26).

No dia seguinte, sábado (27), também às 20h, é a vez de Fabiano Cambota mostrar o espetáculo Viver Envelhece. Em sua performance, ele conta algumas histórias reais de sua vida, como a convivência com o pai e vivências após se mudar para São Paulo. O show ainda traz músicas de sua autoria, gravadas pela banda Pedra Letícia, da qual é vocalista.

Fechando as programações, Diogo Almeida levará ao teatro, no domingo (28), às 19h, Vida de Professor. Ele apresentará, de forma descontraída, relatos de situações inusitadas que passou como professor. Entre os temas, estilos de professores e alunos e a relação do educador com os pais dos estudantes e com a coordenação pedagógica.

Serviço:

Onde: Teatro Sesc Casa do Comércio (edf. Casa do Comércio, Av. Tancredo Neves, 1109, Pituba);

Quando: 26, 27 e 28 de julho;

Classificação: 14 anos;

Ingresso:

Emerson Ceara em Trago Verdades (sexta-feira, 26, às 20h): R$ 35 (meia) e R$ 70 (inteira);

Fabiano Cambota em Viver Envelhece (sábado, 27, às 20h): R$ 45 (meia) e R$ 90 (inteira);

Diogo Almeida em Vida de Professor (domingo, 28, às 19h): R$ 35 (meia) e R$ 70 (inteira);

Vendas: Site Ingresso Rápido ou nas bilheterias do Teatro Sesc Casa do Comercio;

Realização e Produção Local: Marlucia Sie Produções;