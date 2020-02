Festival de Verão 2020: veja fotos do show de Alok

DJ mais popular do Brasil, Alok entrou no palco Arena do Festival de Verão logo após uma sequência de música baiana com Bell Marques e Léo Santana. A missão dele era "mudar o disco" para a balada eletrônica e fez isso muito bem, mostrando porque é tão querido. Pela terceira vez no Festival de Verão, Alok trouxe os sucessos "On & On", "Piece Of Your Heart" e "Hear Me Now". Não faltaram os já tradicionais fogos no palco e muita animação. O show teve homenagem ao funk e até Freddy Mercury! A gente foi, a gente tavaaa! Confere algumas fotos de Marina Silva, nossa fada da fotografia.

(Fotos de Marina Silva/CORREIO)