Festival de Verão divulga bandas vencedoras de concurso musical

O Festival de Verão anunciou neste sábado (25) as bandas vencedoras do concurso musical realizado pela produção do evento em parceria com a Itaipava. Seis grupos foram selecionados para se apresentar no Palco Itaipava de Som a Sol, na Arena Fonte Nova, nos dias 1º e 2 de fevereiro.

Mais de 70 bandas tiveram suas inscrições aprovadas pela comissão do concurso e passaram por votação popular, com uma mobilização de cerca de 1 milhão de votos. Dessas 70, 10 bandas passaram para a final e foram avaliadas por um júri técnico, que escolheu as seis vencedoras, sendo que três tocam no sábado e as outras três no domingo.

As bandas selecionadas serão apadrinhadas por dois grupos expoentes do cenário musical baiano que também tocarão no Palco Itaipava de Som a Sol: DH8 e Vitrola Baiana.

Liderada pelo vocalista Gustavo Camera, a DH8, que se apresenta no sábado (1º), surgiu em setembro de 2018 e sonha em levar a sua música aos quatro cantos do mundo, destacar a juventude, sem esquecer da baianidade. A Vitrola Baiana se apresenta no domingo (2), e faz parte da safra de artistas que compõe a chamada "nova música baiana". A banda une ritmos tradicionais da terra, como o pagode e o samba reggae, com elementos de música eletrônica e africanidades.

Os grupos entram para uma grade de atrações que já conta, no sábado (1º), com Harmonia do Samba, Ferrugem, Ivete Sangalo, Dennis Dj, Zé Neto & Cristiano, Àttooxxá, Iza, Falcão e Baco Exu do Blues e no domingo, Dilsinho, Bell Marques, Léo Santana, Alok, Wesley Safadão, Parangolé, Vitão, Melim, Felipe Araújo e Denny Denan.

Confira quais foram as bandas selecionados e em que dia vão se apresentar:



Sábado (1º)

Groove da Lys (Axé)

Comandada pela cantora Suely Rios, a banda Groove da Lys nasceu em 2015 para agitar as noites em Salvador.

MEJ Comigo (Forró)

A banda nasceu da vontade de levar alegria e diversão para os eventos do Movimento Empesa Júnior (MEJ).

Coletivo Ifè (União de Ritmos Afrobaianos e Nordestinos)

O coletivo visa disseminar a inclusão, a tolerância e a luta contra preconceitos, demonstrando que a união de diferentes ritmos, sobretudo através da junção inusitada de instrumentos como o acordeon, violão e percussão, realiza um culto à ancestralidade

afrobaiana.

Domingo (2)

Rock Nigth Club (Rock)

Formada por dissidentes de grupos que há mais de uma década movimentam a engrenagem do rock independente na Bahia. Com um instrumental fundamentado na diversidade permitida pelo rock, com temas diretos e bem elaborados, a banda traz letras

engajadas e relatos existencialistas.

Meio do Céu (Alternativo)

A Meio do Céu foi formada em novembro de 2017, com foco em composições autorais, sob influências de diversos gêneros, como MPB, reggae, hip hop, indie e samba de raiz. Bebendo de muitas fontes, cada obra autoral é única.

Avenida (Neo Soul Pagotrap)

Uma banda formada majoritariamente por integrantes do interior da Bahia, que, sonhando em viver de música, aterrissaram em Salvador. Por acaso, dois irmãos de Jequié, encontraram um feirense e um soteropolitano na Pracatum onde desenvolveram seus

estudos sobre música, áudio e tecnologia.