Festival de Verão venderá ingressos online em até 10x sem juros

O primeiro dia do Festival de Verão 2020 já é neste sábado (1), e quem não garantiu o ingresso até o momento pode aproveitar uma ação especial. Agora, o público poderá garantir as entradas para o FV20 com um parcelamento de até 10x sem juros para as compras online, através do site oficial da festa. Anteriormente só possível dividir o valor em apenas seis.

Além de ampliar o tempo para pagar os ingressos, o Festival anunciou que a compra online acontecerá simultaneamente aos shows na Fonte Nova. Ou seja, os fãs poderão comprar o ingresso a qualquer hora deste fim de semana: “Quem quiser comprar só para ver o último show do Parangolé, no domingo, encontrará o site funcionando”, explicar Luiz Moreira, um dos produtores da festa.

Ainda segundo ele, a ideia de não encerrar as vendas online na véspera do show, como acontece normalmente, surgiu pela grande procura no site oficial, “além de trazer comodidade para todos que querem ir para o Festival de Verão”, completou. Atualmente as vendas online representam quase 50%, e nas vésperas a procura fica maior.

Para aqueles que decidirem adquirir o ingresso físico, a loja oficial do FV20, que fica no piso L3 do Shopping da Bahia, também estará aberta e vendendo ingressos simultaneamente ao festival. Lá, o público pode dividir a comprar em seis vezes sem juros.