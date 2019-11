Festival Estudantil de Artes Cênicas começa nesta terça (19)

Desta terça (19), até o dia 24 de novembro, acontece no Teatro Martim Gonçalves, no Canela, o Festival Estudantil de Artes Cênicas, o FESTAC Bahia.

O festival é a maior festa das artes cênicas do meio estudantil e está na sua 4° edição. Este este ano, se tornando um projeto nacional, recebe trabalhos de cidades como Brasilia, Campinas, Petrolina e Juazeiro, além de receber trabalhos escolares e universitários de Salvador e Região Metropolitana.

O destaque esse ano vai para a produção de grupos teatrais da rede pública de Salvador. Todos os espetáculos assumem discursos e estéticas experimentadas que foram criados coletivamente e em parcerias. Entre as montagens estão os espetáculos, AWA – Em processo de arte Ancestral - Facção Negra, daqui de Salvador, o espetáculo paulista, R. P.S. O. T. D. R – Reunião Passageira Sobre Os Talos Da Ribeira e a montagem de Brasília, Minhoca – Work in Progress.

Criado em 2015, o festival vem sempre aprimorando as suas parcerias e apurando o perfil pedagógico, seguindo os mesmos passos dos outros grandes festivais estudantis da América Latina, dando oportunidade aos trabalhos que são produzidos nas instituições de ensino.

Este ano o FESTAC é está buscando apoio para financiar a realização do evento, através de uma campanha de financiamento coletivo. As contribuições vão de R$ 10 a R$ 100 e quem contribuir, receberá brindes de acordo com o valor que contribuiu. O financiamento está disponivel no site da Benfeitoria https://benfeitoria.com/festacbahia?ref=benfeitoria-pesquisa-projetos

Serviço

O quê: FESTAC- Festival Estudantil de Artes Cênicas

Quando: De terça, dia 19 até o dia 24 de novembro - Montagens a partir das 15h

Onde: Teatro Martim Gonçalves

Ingressos: $10 (inteira) | R$ 5 (meia)