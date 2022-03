Festival oferece atividades gratuitas para ciclistas iniciantes e experientes

Um evento de ciclismo está movimentando um dos estacionamentos do Shopping da Bahia, neste fim de semana. O espaço foi aberto ao público por volta das 10h, neste sábado (26). Já no domingo (27), haverá um pedalada de 17 km, saindo do centro de compras, percorrendo algumas ruas e retornando ao shopping. A concentração será às 7h30 e a ação é gratuita.

O 1º Festival da Bicicleta Salvador é uma iniciativa do Movimento Salvador Vai de Bike (MSVB), vinculado à Prefeitura, e acontece das 10h às 20h, no estacionamento i1. A programação inclui exposições de lojas de ciclismo, food bikes, espaço de lazer infantil, circuito de minibikes, aula de pedal para iniciantes (adultos e crianças), bazar de acessórios para bike (compra e venda) e apresentações musicais.

Um circuito foi montado no estacionamento coberto, com direito a faixa de pedestres, cones e outras sinalizações. Segundo a organização o objetivo é estimular o soteropolitano a usar mais a bicicleta, por isso, o Festival é gratuito e destinado ao público adulto e infantil, iniciante e experiente.

Pedal da Cidade

No domingo, a pedalada de 17 km vai sair do shopping em direção ao Parque dos Ventos, no bairro Boca do Rio, de onde o grupo retorna para o ponto de partida/chegada. Ao fim do evento, haverá apresentações musicais, food bike e sorteio de brindes.

O MSVB pede que os participantes do Pedal levem 1kg de alimento não perecível ou uma lata de leite em pó para contribuir com sua campanha de solidariedade. Mais informações podem ser acessadas no perfil do MSVB no Instagram (@salvadorvaidebike).