Festival promove intercâmbio cultural entre Bahia e Portugal

Salvador recebe a primeira edição do Festival Lusoteropolitana, encontro multiartístico que reúne produções do Brasil e de Portugal e acontece de 6 a 30 de janeiro, com atividades presenciais e on-line, voltadas ao público adulto e infantil. O festival conta com ações artísticas e educativas que promovem a cena local e proporcionam um intercâmbio com a cultura lusitana. As apresentações ocorrerão no Teatro Sesi Rio Vermelho.

Artistas dos dois países farão apresentações cênicas, shows, palestras, rodas de conversa, performances, leituras dramáticas, lançamento de livro e oficinas em uma programação de quarta a domingo, durante todo o mês. O projeto é assinado por Fabio Vidal, do Território Sirius Teatro; João Guisande, da Vixe Cia de Teatro; Maria Clara Mendes e Daniela Chávez, da Cia de Teatro Improviso Salvador, com coprodução do Sesi e Sesc.

Um dos curadores do projeto, Fabio Vidal afirma que, neste primeiro momento, o festival articula pontes entre Brasil e Portugal com atividades de literatura, teatro, performances, palestras, discussões e há uma expectativa muito grande para receber o público nessas atividades.

"Expectativa e ansiedade total de retomar a cena, tanto minha que realizo o espetáculo Seu Bomfim no final de semana, quanto dos inúmeros outros artistas e pessoas envolvidas no festival de poder retomar essa cena presencial. Estamos trabalhando há mais de três meses de tornar essa proposta em realidade", afirmou Vidal.

Para abrir a programação presencial, nos dias 6 e 7, o escritor Alex Simões apresenta uma performance cênica sobre Waly Salomão, intitulada “A Cappella de Waly”, além de relançar seus livros Assim na Terra Como na Selfie e No Meu Corpo o Canto. Nos dias 8 e 9, sábado e domingo, às 20h, Fabio Vidal apresenta no Teatro Sesi Rio Vermelho, o espetáculo Seu Bomfim, que completa 22 anos de circulação.

Espetáculo A Hora do Recreio será uma das atrações para público infantil (Foto: Divulgação)

O público infantil também será contemplado em todos os finais de semana, com apresentação de A Hora do Recreio, da Cia Gente de Teatro da Bahia, sempre aos sábados e domingos, às 16h.

Entre os dias 14 e 16, às 20h, o projeto leva ao público a apresentação lusitana Adeus Sofia – Apologia de um Novo Éden, de Simão Barros, da Carb - Cooperativa Artística da Raia Beira. O artista plástico português Luiz Canário realizará a performance De Profundis - As Cidades delas em Suspenso no dia 19, às 17h, no Palco Toca Raul, ao lado do Teatro Sesi Rio Vermelho.

A programação traz ainda quatro diferentes oficinas artísticas de teatro físico, bases da improvisação, narrativas improvisadas e a direção no improviso, todas gratuitas, que serão realizadas no Teatro Sesc Pelourinho. A oficina on-line Autodireção na Improvisação” com Luana Proença, será transmitida por meio da plataforma Zoom. Todas as oficinas são gratuitas e destinadas a maiores de 14 anos.

Já no dia 20, às 16h, a professora Lícia Beltrão, ministrará a palestra O que Quer, o que Pode essa Língua, sobre a língua portuguesa, com entrada gratuita e transmissão on-line pelo canal do YouTube do Teatro Sesi Rio Vermelho. A programação segue com uma roda de conversa no dia 27, às 16h, para debater sobre a produção cultural entre Portugal e Brasil com Marco Graça, Simão Barros e Selma Santos, além de duas leituras dramáticas e de dois lançamentos de livros dos autores baianos Tiago D Oliveira e Ederval Fernandes.

Na última semana, dias 29 e 30, o espetáculo À Flor da Pele, da Cia Improviso Salvador, já apresentada em Portugal, completará a programação do festival. Para finalizar o Lusoteropolitana no domingo (30), às 21h, Guigga e Tarcísio Santos levarão ao público o show Mar Sobre Pedra, na Varanda do Teatro Sesi Rio Vermelho.







PRIMEIRA SEMANA



Dias 6 e 7 , às 20h - Apresentação de A Cappella de Waly e relançamento dos livros Assim na Terra como na Selfie e No meu Corpo o Canto, de Alex Simões, no Teatro Sesi Rio Vermelho.

Dias 8 e 9, às 16h - Apresentação de A Hora do Recreio, da Cia Gente de Teatro da Bahia, no Teatro Sesi Rio Vermelho.

Dias 8 e 9, às 20h - Apresentação de Seu Bomfim, com Fabio Vidal, do Território Sirius Teatro, no Teatro Sesi Rio Vermelho.

SEGUNDA SEMANA

Dia 12 , às 20h - Leitura dramática de Amor(es), com Simão Barros (CARB - Portugal), no Teatro Sesi Rio Vermelho.

Dias 14 a 16 , às 20h - Apresentação de Adeus Sofia – Apologia de um novo Éden, com Simão Barros (CARB - Portugal), no Teatro Sesi Rio Vermelho.

Dia 14, às 21h - Lançamento do livro As solas dos pés do meu avô, de Tiago D Oliveira, no Teatro Sesi Rio Vermelho.

Dias 15 e 16 , às 16h - Apresentação de A Hora do Recreio, da Cia Gente de Teatro da Bahia, no Teatro Sesi Rio Vermelho.





TERCEIRA SEMANA

Dias 18 e 20 (terça e quinta), entre 18h30 e 21h30 - Oficina Teatro físico com Fabio Vidal, no Teatro Sesc Pelourinho.

Dia 19 (quarta), às 17h - Performance De Profundis, as Cidades Delas em Suspenso, com Luiz Canário (Portugal) no palco Toca Raul, próximo ao Teatro Sesi Rio Vermelho.

Dia 19 (quarta), às 20h - Leitura Dramática Makeda: A Rainha da Arábia Feliz, de Allex Miranda (Portugal).

Dias 20 e 21 (quinta e sexta), às 20h - Apresentação de Qualquer Coisa a Gente Inventa, com Meran Vargens, no Teatro Sesi Rio Vermelho.

Dia 20 (quinta), às 21h - Lançamento do livro de Novas Ofertas de Emprego para Ederval Fernandes, de Ederval Fernandes, no Teatro Sesi Rio Vermelho.

Dia 21 (sexta), às 16h - Palestra O que quer, o que pode essa língua, com a professora Lícia Beltrão sobre a língua portuguesa, no Teatro Sesi, com acesso gratuito e transmissão on-line no YouTube do Teatro Sesi Rio Vermelho.

Dias 22 e 23 , às 16h - Apresentação de A Hora do Recreio, da Cia Gente de Teatro da Bahia, no Teatro Sesi Rio Vermelho.

Dias 22 e 23 , às 20h - Apresentação de Foi por esse amor, de João Guisande, no Teatro Sesi Rio Vermelho.

Dias 22 e 23 , entre 14h e 17h - Oficina on-line Autodireção na Improvisação com Luana Proença, pela plataforma Zoom.

Dias 22 e 23 , entre 9h e 12h - Oficina Sim, e... Aceitação algo além da palavra sim com Daniela Chávez, no Teatro Sesc Pelourinho.

QUARTA SEMANA



Dias 25 e 27 , entre 18h30 e 21h30 - Oficina Teatro Físico com Fabio Vidal, no Teatro Sesc Pelourinho.

Dias 26 e 28, entre 9h e 13h - Oficina Biografias Improvisadas - criando ficção a partir das nossas histórias pessoais”, no Teatro Sesc Pelourinho.

Dia 26 , às 20h - Show Cisco no Olho, com Ana Barroso, no Teatro Sesi Rio Vermelho.

Dia 27 , às 16h - Roda de conversa Estratégias de produção gestão Brasil - Portugal”, com Marco Graça (Festival Espontâneo), Simão Barros (CARB - Cooperativa artística da Raia Beira) e Selma Santos (SS Produções e Eventos), no Teatro Sesi Rio Vermelho, com retransmissão pelo canal no YouTube do Sesi Rio Vermelho.

Dias 27 e 28 , às 20h - Apresentação de Criô - Histórias de onde eu vim, com Edson Duavy, no Teatro Sesi Rio Vermelho.

Dias 29 e 30 , às 16h - Apresentação de A Hora do Recreio, da Cia Gente de Teatro da Bahia, no Teatro Sesi Rio Vermelho.

Dias 29 e 30 , às 20h - Apresentação de À Flor da Pele, da Cia Improviso Salvador, no Teatro Sesi Rio Vermelho.

Dia 30, às 21h - Show Mar sobrePpedra, com Guigga e Tarcísio Santos, na Varanda Sesi Rio Vermelho.

Dias 29 e 30 , entre 14h e 17h - Oficina on-line Autodireção na improvisação com Luana Proença, pela plataforma Zoom.