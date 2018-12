Festival Sangue Novo confirma nova atração para próxima edição

O Festival Sangue Novo acaba de confirmar a segunda atração para sua próxima edição: Bayo. O duo, formado pelo guitarrista Graco Vieira e pela baixista Nina Camos, tem como marca de sua sonoridade a mistura de samba-reggae, afro e riffs eletrônicos.

Bayo fará parte do festival, que vai rolar em janeiro

(Foto: Douglas Mendes/Divulgação)

Quem também já havia sido anunciado pelo evento é o músico pernambucano Otto, que fará um show celebrando seus 20 anos de carreira.

Em sua terceira edição, o festival - realizado pela Maré Produções Culturais - acontece no dia 26 de janeiro de 2019, no Porto Salvador. Na programação, estarão nomes da música brasileira contemporânea e talentos da cena baiana. Todos passaram por seleção com curadoria de Hagamenon Brito. Do programa homônimo na rádio GFM, apresentado pelo crítico musical e editor do CORREIO, aliás, foi que surgiu o projeto.

Os ingressos já estão sendo vendidos na plataforma Sympla.

Shakespeare contemporâneo

Após trabalharem juntos no espetáculo infantil Olorum e no monólogo Ave de Areia, a diretora Elisa Mendes e o dramaturgo Gildon Oliveira farão mais uma parceria. Eles integram a equipe de Eu Sou a Tempestade, peça de formatura em artes cênicas da Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia.

O elenco de Eu Sou a Tempestade

(Foto: Ricardo Castro/Divulgação)

Personagens, falas emblemáticas e situações das obras Romeu e Julieta, Titus Andrônicus, Macbeth, Antônio e Cleópatra, Hamlet, Rei Lear e A Tempestade, todos de William Shakespeare (1564-1616), ganham releituras contemporâneas. A estreia será no próximo dia 13, às 20h, no Teatro Martim Gonçalves. E seguirá em cartaz, de quinta a domingo, até o dia 23. A entrada é gratuita.

Recomece

Elano Passos foi convocado para criar 15 artes inéditas. As obras ilustrarão um caderno de perguntas, feito a partir do poema Recomece, do cearense Bráulio Bessa. A publicação, homônima ao texto, promete ajudar o leitor a escrever sua própria história, e é uma edição especial de final de ano da Editora Sextante.

Uma das novas artes criadas por Elano

(Foto: Divulgação)

“A ideia deste novo lançamento é ser um estímulo para que cada um reflita sobre a sua trajetória de vida, sentimentos e relacionamentos mais especiais. Os desenhos entram para ilustrar o recomeço de cada um”, fala Elano.

Delícias sem frescura

A Belo Rústico já entrou no clima de Natal. A padaria está a todo vapor com a produção de seus panetones e chocotones. Ambos são feitos com receitas artesanais, usando ingredientes 100% naturais, fermentação natural e sem conservantes. “Nosso foco é a simplicidade, sem frescura”, diz o chef Richard James. O valor, para cada um, é de R$ 39.

O chocotone da Belo Rústico: receita artesanal

(Foto: Renato Santana/CORREIO)

Futuros artistas

A Mega Model Bahia realizará, sábado (8), a segunda edição da Mega Seletiva, no auditório do Salvador Business & Flat (R. Alceu Amoroso Lima, 440, Caminho das Árvores). O evento é para lançar novos talentos, seja de dança, atuação e canto até quem quer ser youtuber, artista de televisão ou modelo.

Michelly Marie é uma das descobertas da Mega Model Bahia

(Foto: Divulgação)

Serão dois momentos, na data: o primeiro, às 10h, é a versão kids, para meninos e meninas entre 02 e 11 anos; depois, às 15h, é a vez da turma acima dos 12 anos. A inscrição é gratuita e pode ser feita neste site.

Música e teatro

Canções de espetáculos do Grupo Vilavox - compostas por nomes como Jarbas Bittencourt e Gordo Neto - estarão no Trilhas do Vilavox. Celebração do encontro da música com o teatro, o show comemora os 17 anos de atividade da trupe. As apresentações rolarão entre os dias 6 e 9 e de 13 a 16 (quinta a sábado, às 20h e aos domingos, às 19h), no Teatro da Janela, na Casa Preta (Rua Areal de Cima, nº 40 Largo Dois de Julho). Os ingressos saem por R$ 10 (inteira) e R$5 (meia).

Trilhas do Vilavox celebrará os 17 anos de atividade do Grupo

(Foto: João Rafael/Divulgação)

Elétrica

Será inaugurada, no dia 12, no térreo do Shopping Cidade (Av. ACM, 1298, Itaigara), a primeira academia de eletroestimulação do Norte e Nordeste: a Eletric Body. O método garante aumentar a intensidade em até 6x o resultado da musculação, usando um colete com placas e eletrodos, com auxílio de um profissional. As sessões de treino são de até 20 minutos, de uma a duas vezes por semana.

Pizza de rabanada

Recém aberta no Shopping Barra, a Mamma Jamma terá uma pizza especial para o Natal: a Rabanada di Natale. Como o próprio nome diz, será no sabor de rabanada, com toque de chocolate branco. A opção ficará disponível até o dia 31 deste mês.

A pizza de rabanada da Mamma Jamma

(Foto: Reprodução/Instagram)

Looks cobiçados

O novo uniforme da equipe da Coffeetown Salvador está fazendo tanto sucesso que suas peças foram colocadas à venda pelas empresárias Mariane França e Renata Sampaio. Assinados pela Miranda Estúdio, os modelitos trazem três cores de bandanas (R$ 24,90) e duas camisas - uma amarela com a frase “But first coffee” no bolso (R$ 69); e uma preta com a frase “Café bom é igual a acarajé: tem que ser quentinho e da hora!” bordada próxima à gola (R$ 79).

Camisas e bandanas usadas pela galera da Coffeetown estão à venda

(Foto: Nathalia Cardoso/Divulgação)