Festival Tempero Bahia monta rota gastronômica inspirada na culinária regional

‘O Sertão e o Mar’ inspiraram chefs de 28 restaurantes de Salvador a elaborar e assinar pratos exclusivos para o Festival Tempero Bahia, que vai ocorrer entre os dias 26 de agosto e 5 de setembro.

Distribuídos da praia de Stella Maris até o Centro Histórico, especialistas na cozinha colocam seu talento e imaginação à prova na quarta edição do gastronômico na cidade.

“Em uma rota onde a cultura, a música instrumental e a gastronomia são as protagonistas, o tradicional Festival Tempero Bahia, promove um cardápio completo de atrações e sabores que, além de servir como atrativo turístico, valoriza a arte e a cultura baiana, fortalecendo a cadeia gastronômica”, comunicou a organização do evento.

O tema da vez, ‘O Sertão e o Mar’, promete trazer a riqueza de possibilidades, combinações e misturas, que só a cultura regional pode proporcionar. E detalhe: todos os ingredientes são de origem local.

Para conferir novidades do evento e saber quais são os estabelecimentos e pratos participantes, basta acessar as redes sociais @temperobahiaoficial ou o site www.temperobahia.com.br.

Com realização do Governo Federal, através da Secretaria Especial da Cultura e do Ministério do Turismo, o Tempero Bahia faz parte da Etapa Salvador do Projeto Tempero no Forte, inscrito na Lei de Incentivo à Cultura.

O evento conta ainda com com patrocínio do Super Bompreço e Ticket, e apoio do Governo da Bahia, Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Salvador, Centro de Convenções Salvador, Sebrae Bahia, Senac e Bahiagás.