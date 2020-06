Festival terá 40 horas de programação online e gratuita voltadas para empreendedores

Começa nesta quinta-feira (25) o Festival Gera - Mente que Empreende, Realiza e Alcança, uma iniciatva da Escola Cafeína que tem como objetivo gerar capacitação, aprendizado, networking e inspiração com conteúdos práticos e adequados à realidade dos pequenos empreendedores. Serão mais de 40 horas de programação gratuita voltadas para os micro e pequenos empreendedores de todo o Brasil.

O evento acontece de 25 a 27 de junho em diversas plataformas digitais e contará com convidados especiais, especialistas de referência e empreendedores com grandes histórias de inspiração e resiliência, a fim de despertar a confiança, atitude de reinvenção e práticas para o posicionamento digital do negócio, especialmente nesse momento de crise que atinge tantos empreendedores. As vagas para workshops e mentorias individuais são limitadas. As inscrições podem ser realizadas através do site do festival.

A programação contempla 180 mentorias individualizadas com especialistas, 48 workshops com atividades práticas, 18 palestras com empreendedores compartilhando suas trajetórias, hackaton com premiação, além de lives com shows e momento saúde, incluindo atividade física e meditação.

Os workshops estão divididos em 3 salas: Oxente – Gestão de Negócios; De Boa – Desenvolvimento de Pessoas; e Massa – Criatividade, Inovação e Mundo Digital, distribuídos em temas como liderança, oratória, marketing, vendas, finanças, branding, produtividade, mídia online e inteligência emocional. Mais informações sobre a programação serão compartilhadas no instagram da @escolacafeina.

Idealizadora da Cafeína, Anajúlia Paes, destaca que o Gera é um grande sonho de mostrar na prática o empreendedorismo real, prático e aplicável à realidades dos pequenos negócios, com uma programação que vai além de palestras e apresentação de pitchs.

Entre os convidados confirmados estão Kiko Kislansky, da Cazulo Academia de Propósito; Maria Brasil, presidente da Associação de Jovens Empreendedores da Bahia; Luiz França, Diretor de Recursos Humanos da Kordsa Global, eleita melhor empresa para se trabalhar pela revista Época em 2016; e Kau Mascarenhas, especialista em desenvolvimento pessoal e comportamento humano.