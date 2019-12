Festival terá roda-gigante, tirolesa e vila gastronômica

Um dos atrativos do Festival Virada Salvador é a roda-gigante de 36 metros de altura montada na Arena Daniela Mercury. Retroiluminada por 100 mil lâmpadas em LED, ela tem capacidade para atender mais de 10 mil pessoas por dia. Nos últimos anos, a roda já faz parte do cenário do evento. Gratuito, o equipamento é utilizado em diversos festivais pela América Latina.

O brinquedo atrai crianças, jovens, adultos, casais e até famílias inteiras. Comporta até 140 pessoas em cada passeio, distribuídas em 24 gôndolas - com limite de seis pessoas em cada uma. É também adaptado para pessoas com deficiência. Uma das cabines tem toda a estrutura para uma cadeira de rodas e um acompanhante.

Ela seguirá funcionando em todos os dias do festival, até 1º de janeiro, como alternativa de lazer entre uma apresentação e outra. Cada participante tem direito a uma volta.

Adrenalina na tirolesa

A tirolesa tem uma altura de 15 metros e 150 de descida (Foto: Valter Pontes/Secom/PMS)

Os amantes de brincadeiras radicais também contam com uma tirolesa, montada na Arena Daniela Mercury. São muitos metros de descida, com uma altura equivalente a um prédio de seis andares.

O acesso é liberado gratuitamente a pessoas de, no máximo, 120 quilos, e a partir de cinco anos de idade. Sucesso nas edições anteriores do Festival, a estrutura conduziu no período cerca de 3,5 mil usuários, numa média de 700 pessoas por dia de festa.

Vila gastronômica para repor energia

Para o público repor as energias, o evento vai contar, mais uma vez, com uma vila gastronômica, com dezenas de estandes e food trucks. No espaço, é possível se deliciar com sanduíches, pastéis, beijus, churrasquinho, yakissoba, pizza, batata frita, temakis, carne de sol com purê de aipim, crepe, entre tantas outras comidas. A arena conta ainda com uma Feira Criativa, com estandes de acessórios, camisetas, achados criativos, além de uma programação voltada para as crianças.

Queima de fogos terá 15 minutos

Um espetáculo de luzes e efeitos vai brilhar no céu de Salvador na virada do ano, sendo mais um atrativo aos milhares de baianos e turistas que curtirão o Réveillon na capital baiana. O tradicional show pirotécnico, para celebrar a chegada de 2020, acontecerá em 20 pontos da cidade.

Na região do Festival, serão 15 toneladas de fogos (Foto: Valter Pontes/SECOM/PMS)

Na orla da Boca do Rio, onde acontece o Festival Virada Salvador, serão 15 minutos de queima de fogos, que estarão concentrados em dois pontos, um mais próximo da Arena Daniela Mercury e outro na região da praça onde ficava a antiga sede de praia do Esporte Clube Bahia. Eles vão dar o colorido ao céu na hora da virada, que será anunciada pela cantora Ivete Sangalo.





Outras 18 localidades de Salvador também terão queima de fogos, segundo a Empresa Salvador Turismo (Saltur). Acontecerá na Barra, Rio Vermelho, Amaralina, Jardim de Alah, Patamares, Itapuã, Cajazeiras, Periperi, Paripe, Ribeira, Boa Viagem, Santo Antônio Além do Carmo, além de Praia Grande, Bananeira, Santana e Centro, na Ilha de Maré; na Praia de Paramana, na Ilha dos Frades; e na Ilha de Bom Jesus dos Passos.

Pontos de Fogos

Boca do Rio - 2 pontos

Barra

Rio vermelho

Amaralina

Jardim de Alah

Patamares

Itapuã

Cajazeiras

Periperi

Paripe

Ribeira

Boa Viagem

Santo Antônio Além do Carmo

Praia Grande (Ilha de Maré)

Praia de Paramana (Ilha dos Frades)

llha de Bom Jesus dos Passos

Centro (llha de Maré)

Santana (Ilha de Maré)

Bananeira (Ilha de Maré)

SERVIÇO – Festival Virada Salvador 2020

- Local: Arena Daniela Mercury, na Orla da Boca do Rio (Ao lado do novo Centro de Convenções)

- Sábado (28) a terça-feira (31) – A partir das 18h

- Quarta-feira (01) – A partir das 16h

Estrutura