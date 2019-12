Festival Virada Salvador terá identificação de crianças e adolescentes

Um serviço de proteção às crianças será oferecido durante o Festival Virada Salvador 2020, que acontece de 28 de dezembro até 1º de janeiro na Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio.O serviço integra diversos órgãos da prefeitura, que trabalham para garantir a proteção de menores durante os cinco dias de festa.

Agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) farão abordagens logo na entrada do evento com a distribuição de pulseiras de identificação, que serão preenchidas com o nome dos menores e o número de contato do responsável. Somente na edição da festa do ano passado, foram identificadas cerca de 11 mil crianças.

O coordenador da GCM, André Rocha, destaca que a atenção com os pequenos deve ser redobrada devido ao grande volume de pessoas. “É recomendado que os responsáveis saiam de casa com seus documentos, inclusive os dos menores. É preciso se atentar ao distanciamento dessas crianças, não permitindo que elas se desloquem para outros lugares sozinhas, assim como deixá-las em uma posição que seja capaz de observá-la e evitar qualquer imprevisto”, declara.

Dentro da Arena, a GCM conta com um espaço onde as crianças perdidas ficam resguardadas até que o Conselho Tutelar faça o devido encaminhamento. A estrutura ficará localizada na praça de serviços.

Outros órgãos

Crianças e adolescentes que, durante o evento, forem encontradas em situação de vulnerabilidade serão também assistidas por órgãos da prefeitura. As secretarias de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre) e de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ), além do Conselho Tutelar, estarão de plantão durante o evento realizando as abordagens. A medida visa garantir o acolhimento quando necessário e o combate ao trabalho infantil.

Para os filhos dos ambulantes, catadores de latinha e demais trabalhadores autônomos do evento, a SPMJ vai disponibilizar um Centro de Acolhimento, Aprendizado e Convivência. Com capacidade para até 100 crianças, o centro de acolhimento vai funcionar na Escola Municipal Luiza Mahim, situada na Avenida Simon Bolívar, 471, em Armação, próximo ao antigo Centro de Convenções.

O espaço prestará o atendimento a partir das 7h do dia 28 de dezembro até as 12h do dia 2 de janeiro. O cuidado aos menores será feito por uma equipe composta por assistentes sociais, psicólogos, pedagogos e educadores sociais, além da equipe de coordenação da SPMJ. No últmo ano, o mesmo serviço acolheu 103 crianças e adolescentes.

Quem quiser deixar a criança no Centro de Acolhimento precisa levar certidão de nascimento ou RG do menor, cartão do SUS e cartão de vacina. O documento exigido do responsável é o RG ou qualquer outro documento oficial de identificação com foto, como carteira de habilitação ou trabalho.