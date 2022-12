Festival Virada terá portais de abordagem com PMs e reconhecimento facial

O Festival Virada, na Boca do Rio, terá portais de abordagem na chegada, operados pela Polícia Militar. A segurança também vai contar com o sistema de reconhecimento facial. O evento acontece na capital baiana de 28 de dezembro a 1º de janeiro, celebrando a chegada do novo ano. Equipes das polícias Militar, Civil e do Corpo de Bombeiros vão estar presentes.

Monitorando as entradas da festa e também pontos sensíveis, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) utilizará a Plataforma de Observação Elevada (POE), com câmeras de reconhecimento facial. O principal objetivo é identificar e prender foragidos da Justiça.

Nas entradas, os foliões passarão pelos portais de abordagem. Nos equipamentos, baianos e turistas serão revistados por equipes da PM. Não será permitido acesso com qualquer tipo de objeto que possa causar perfuração.

Os ambulantes credenciados que trabalharão no evento também passarão por revista, que ficará sob comando de equipes municipais. Não será permitida a entrada de objetos com potencial de risco.

Registro de ocorrência

Para quem precisar prestar queixa em relação a algum delito que aconteça na festa, haverá um posto integrado e um ônibus da Polícia Civil posicionados dentro da Arena Daniela Mercury.

Equipes com delegados, escrivães e investigadores atenderão os baianos e turistas durante o evento. Outra possibilidade é utilizar a Delegacia Virtual para o registro.