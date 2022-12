Festival Virada terá queima de fogos todos os dias, diz Bruno Reis

O Réveillon em Salvador vai contar com 15 minutos de queima de fogos. Além disso, durante todos os dias do Festival Virada, à meia noite, vai haver o momento de queima de fogos. Ao todo, a capital baiana terá 21 pontos com show de fogos de artifício, incluindo as ilhas.

"Vamos, e essa é uma novidade, fazer queimas de fogos à meia noite todos os dias. Antes era somente no dia 31, que permanece com os 15 minutos de queima de fogos. Esse ano será todos os dias, porque tem gente que não vai poder celebrar a virada aqui", explicou o prefeito Bruno Reis, em coletiva nesta segunda-feira (26).

O Festival Virada Salvador vai acontecer de 28 de dezembro a 1º de janeiro, na Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio. "São mais de 100 horas de música, mais de 100 atrações que vão se apresentar nesse palco principal", disse o prefeito Bruno Reis. A arena esse ano terá duas rodas gigantes, tirolesa, rapel e outras atrações, incluindo uma "divertilândia", com brinquedos para crianças.

Bruno também falou do segundo palco que o festival terá esse ano. "O palco Brisa é outra novidade, temos dois palcos. Nesse palco, vão se apresentar as bandas revelações de Salvador. Diversas bandas que hoje contagiam a galera nos bairros, estão se destacando, vão ter oportunidade de se apresentar", disse.

Esse ano, o evento terá transmissão integral pelas redes sociais da prefeitura de Salvador, sob comando de Driele Veiga e Dinho Jr.

Os custos do evento são custeados 80% por patrocinadores - Bradesco, Brahma, Salvador Shopping e Claro.

Transporte, saúde e segurança

No período do festival, 400 ônibus vão atender a região da Boca do Rio. 95 vão ficar como frota reguladora na arena e nas estações de transbordo. Ao todo, serão três pontos de embarque e desembarque. Quinze linhas vão operar na madrugada. Além disso, esse ano vai haver uma linha direta com Acesso Norte, Pirajá e Pituaçu, sem paradas. Pontos para mototáxi, táxi e transporte por aplicativo estarão disponíveis. Duas estações para bicicleta compartilhada também serão instaladas.

Diversos servidores vão trabalhar no evento. Da Transalvador, 40 agentes estarão presentes. São 1,5 mil vagas no Centro de Convenções, mais zona azul. Drones serão usados para ajudar na fiscalização.

Na segurança, 550 agentes da Guarda Municipal vão trabalhar com patrulhamento e apoio. O governo do estado já havia informado que a Polícia Militar também estará presente no evento, nos portais de acesso. O sistema de monitoramento facial será usado para tentar localizar foragidos da Justiça.

Dezesseis pontos da Salvamar estarão espalhados pela região do evento, para garantir a segurança nas águas do mar. Serão três pontos, com 15 pranchas disponíveis.

No lado da saúde, 284 profissionais vão trabalhar. Dois postos de saúde serão montados, oferecendo 30 leitos no total. Quatro ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estarão no espaço.

O evento cadastrou 750 ambulantes para trabalhar. Os kits já foram distribuídos e 80 fiscais vão atuar durante os dias de festa.

Outros serviços

A Defesa Civil de Salvador também terá um módulo móvel e um fixo na área interna do evento. A previsão é apenas para pequenas pancadas de chuva durante o Festival Virada, segundo o órgão. Um pluviômetro é uma novidade na festa.

A Limpurb também estará presente, com 429 colaboradores atuando. Ao todo, serão disponibilizados 620 sanitários químicos no espaço.

A Defensoria Pública vai estar presente trabalhando com tablets e ensinando a população a baixar o app Fala Salvador. Um balcão estará aberto para atendimento.

Uma triagem do Conselho Tutelar também ficará disponível, além de um centro de atendimento a mulheres vítimas de violência. Filhos menores de idade de ambulantes que vão trabalhar no evento serão recebidos em duas escolas.

O Festival Virada também vai ter wi-fi, com 170 pontos de acesso.

Confira a programação completa: