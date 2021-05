FHC classifica como 'erro' não ter tomado conhecimento de Bolsonaro

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) afirmou em entrevista ao programa 'Conversa com Bial', que foi ao ar na madrugada de terça-feira (19), que não chegou a conhecer o presidente Jair Bolsonaro durante seu período na política, mesmo sendo citado e ameaçado por Bolsonaro. FHC classificou essa situação como um erro pessoal.

"Ele falava mal de mim, uma vez disse que ia me fuzilar, com não sei quantos mais. Eu não ligava para isso, porque ele não existia. Erro meu, porque ele existe. Foi presidente, foi eleito, e corre o risco de ser reeleito. Depende da capacidade que nos tenhamos de oferecer uma alternativa capaz de enfrentá-lo", afirmou o ex-presidente.

O episódio em questão citado por Fernando Henrique ocorreu durante uma entrevista ao programa "Câmera Aberta", de 1999, onde Bolsonaro afirmou que apenas uma guerra civil "consertaria o país", e que seria necessário fazer o "trabalho que o regime militar não fez. Matando 30 mil, e começando por FHC".

"Nunca votei no Bolsonaro, e dessa vez quero poder votar com tranquilidade. Mas se não puder votar com tranquilidade eu vou fazer uma escolha, porque nós sabemos o que significa o Bolsonaro", finalizou o tucano.