Fiação pega fogo no Engenho Velho da Federação e deixa rua sem energia

Os moradores da Rua Apolinário Santana, no Engenho Velho da Federação, em Salvador, acordaram com um susto na manhã desta segunda-feira (28). Isso porque, por volta das 6h da manhã, um incêndio atingiu a fiação de pelo menos três postes do local e deixou o local sem energia.

Segundo informações da Companhia de Eletricidade da Bahia (Coelba), as chamas tiveram início em fios de serviço de internet e telefonia. Ainda de acordo com a companhia, um pedaço de uma marquise que caiu sobre a rede elétrica foi o que causou o fogo na rua.

(Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO)

Os fios em chamas caíram ao solo e um amontoado de lixo abaixo de um dos postes atingidos preocupou os moradores, que temiam que as chamas se espalhassem através dos resíduos. No entanto, o Corpo de Bombeiros enviou uma equipe para controlar o fogo.

Com a rua isolada e sem nenhum ferido, os bombeiros contiveram as chamas. Técnicos da Coelba foram encaminhados ao local logo após a ocorrência e atuam na recomposição da fiação para normalizar os clientes afetados. No entanto, até o início da tarde, a rua continua sem energia.