Fiat Pulse ganha versão esportiva com 185 cv de potência

Os executivos da Fiat são categóricos: querem melhorar a percepção de qualidade dos produtos da empresa. Para isso, diversas ações têm sido tomadas, desde a modernização das concessionárias até o lançamento de produtos com maior valor agregado.

Uma das novidades é uma configuração esportiva do Pulse. E, sim, é realmente esportiva, não é algo que agrega apenas adesivos e um aerofólio ao veículo. Para receber a grife Abarth, o Pulse perdeu todos os emblemas da Fiat na carroceria e teve a mecânica ajustada.

A cabine também é superior às demais versões da linha Pulse. O console central, por exemplo, abriga um freio de estacionamento elétrico. Isso aproxima mais o Pulse Abarth do Fastback, SUV superior que a Fiat lançou recentemente.

Esses incrementos explicam o preço mais alto do veículo, que custa R$ R$ 149.990. Assim, a opção Abarth fica acima dos R$ 127.390 que a empresa cobra pela Impetus, topo de linha do Pulse, e abaixo dos R$ 154.990 pedidos na versão Limited Edition, a mais cara do Fastback.

Além do interior exclusivo, a Fiat dotou o Pulse Abarth do seu motor de maior rendimento no país. O 1.3 litro turbo, que equipa a picape Toro, entrega 180 cv de potência com gasolina e 185 cv com etanol, sempre aos 5.750 rpm. O torque máximo, liberado a 1.750 giros, é de 27,5 kgfm com qualquer combustível.

O sistema de exaustão foi minuciosamente trabalhado para proporcionar uma sonoridade esportiva. O sistema de freios foi redimensionado, mas continua contando com discos apenas na dianteira.

O conjunto de suspensão também foi adequado ao projeto. As molas e amortecedores estão mais firmes: 13% na dianteira e 12% na traseira. A direção é mais direta e os pneus mais aderentes.

Certamente, para os puristas, o ideal seria uma transmissão manual. Mas pensando comercialmente é inviável, então a Fiat introduziu uma transmissão automática de seis velocidades. De qualquer forma, é possível fazer trocas manuais pela alavanca e borboletas atrás do volante. É o mesmo câmbio do Fastback, mas calibrado para uma condução mais esportiva.

São quatro airbags e a central multimídia é de 10,1 polegadas A transmissão é automática de seis velocidades A tecla Poison aumenta a esportividade do SUV O interior é escuro com detalhes em vermelho A marca da Fiat não aparece nesse Pulse e o escape tem saída dupla

Para otimizar a esportividade, basta selecionar a tecla Poison do lado direito do volante. Em alusão ao veneno do escorpião, símbolo da Abarth, esse botão muda alguns parâmetros eletrônicos. Com essa tecla ativa, os controles de tração e estabilidade ficam mais permissivos, a direção ganha firmeza, o acelerador tem respostas mais rápidas e as trocas de marchas são feitas em rotações mais altas.

Como anda esse Pulse

Guiei o Pulse Abarth no Autódromo de Tarumã, que fica na região metropolitana de Porto Alegre e é uma das pistas mais rápidas do país. Mesmo tendo 18,8 centímetros de altura livre do solo, o Pulse Abarth se comportou muito bem em curvas de alta e em desvios com cones na pista.

O volante tem boa empunhadura e, como a coluna de direção tem ajuste de profundidade e altura, é fácil ficar bem acomodado para dirigir o SUV esportivo.

Para um veículo de 1.281 kg, o propulsor atende muito bem. E, de acordo com a Fiat, a aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 7,6 segundos com etanol e 8 segundos com gasolina.

Antes de ir para a pista, minha principal dúvida era a respeito do sistema de freios a tambor na traseira. No entanto, as frenagens não foram comprometidas. Mas é bom entender que se fossem a disco seriam melhores, mas o carro ficaria mais caro.

O que é Abarth

"Há uma certa satisfação em humilhar carros maiores e mais caros com um hatchback". Essa frase é de Carlo Abarth, engenheiro italiano que criou a preparadora em 1949 e que, desde 1971, é controlada pela Fiat.

Inicialmente, a empresa fazia alterações em carros pequenos, como o 500. Tanto que o Pulse é o primeiro SUV que estampa a grife Abarth na carroceria. O próximo modelo que deverá ostentar o emblema do escorpião é o Fastback.