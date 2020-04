Ficar arrumado em casa pode melhorar rotina e tem rendido desafios na web

Nem mesmo as famosas escapam! Quando o assunto é isolamento, colocam logo uma roupa confortável, abandonam as maquiagens, abrem mão dos cabelos impecáveis e seguem no melhor estilo "dentro de casa". Mas depois de um quase um mês de quarentena, a rotina do isolamento pode começar a entendiar. Nada que um divertido desafio, articulado pelas redes sociais e que tenha como mote a autoestima e a representatividade, não dê conta. Na última semana, vários vídeos do tipo bombaram na web, envolvendo famosos, mas também anônimos.

A advogada Tássia Christiane, 35, por exemplo, juntou as amigas e fez seu próprio Don't Rush Challenge. No desafio, mulheres negras de Salvador vão da beleza natural aos looks de festa em um vídeo sequencial animado por uma música agitada. "Vi dois vídeos, nas redes sociais, de famosas pretas e descobri que se tratava do desafio challenger, no intuito de enaltecer a beleza da mulher preta durante a quarentena. Tudo isso surgiu como oportunidade de 'estar' com minhas amigas (virtualmente) e melhorar a autoestima. Foi uma experiência incrível!", diz, sobre a brincadeira publicada semana passada nas redes sociais.

A advogada Tássia Christiane participou de um divertido desafio pelas redes sociais com as amigas, em que mostram o antes e depois da arrumação em casa (Foto: Acervo Pessoal)

As seis amigas recrutadas por ela às 11h da manhã de um domingo se arrumaram durante a tarde, gravaram o vídeo remontando situações vividas durante a quarentena e finalizaram a edição às 18h quando finalmente postaram. "A gente aparece segurando o vinil preferido, fazendo turbante, bebendo, lendo. Acho que a ideia principal foi mostrar que nesse momento a gente pode fazer várias coisas para nós mesmas, principalmente ler e agregar conhecimento", avalia.

Entre as famosas brasileiras que já toparam o desafio estão Iza, Taís Araújo, Sheron Menezzes, Cris Vianna e Liniker, Cacau Protásio e Jennifer Nascimento. Quem participa, é unânime em afirmar o quanto a brincadeira é importante para a autoestima e para a fuga da rotina.

Mas não é preciso topar desafio nenhum para vir a certeza de que se arrumar em casa pode trazer bem estar. Pelo menos, é assim com a Especialista em Atendimento ao Cliente Camila Passos, 26 anos. "Para mim tem sido super importante, acredito que tem sido uma forma de manter um pouco mais de normalidade dentro do meu dia. Além disso, sempre senti (mesmo antes da crise do corona) que me arrumo para mim, seja para explorar uma combinação de roupa que ainda não tinha usado, para levantar meu ânimo com uma roupa divertida, para sentir mais confiança em determinadas situações", comenta.

Como hoje não dá pra pensar uma realidade de isolamento sem considerar as redes sociais, parte dessa vontade em se arrumar tem a ver com o fato de as pessoas estarem conectadas o tempo todo, fazendo stories, fotos para o feed ou mesmo participando de videoconferências constantemente por conta do trabalho home office.

"Agora no período da quarentena as possibilidades de compartilhar momentos felizes estão muito restritas ao que eu estou vestindo e ao espaço da minha casa. Então, acabou realmente aumentando o número de posts com looks, cantinhos do apartamento e receitas de comida. Mas me arrumo todo dia, independente de se pretendo postar algo ou não", explica Camila.

A psicóloga clínica Conchita Costa, 32 anos, acredita que as redes sociais têm um peso importante nessa equação. "Nós vivemos a cultura que é a cultura do outro. As redes sociais fomentam isso. Vivemos para mostrar, vendemos o tempo todo nossa imagem, por fotos, por comentários", avalia. Para ela, tal comportamento, quando repetido de forma irrefletida, pode não ajudar a melhorar a autoestima, e sim criar uma eterna frustração. "Isso é muito perigoso, porque você acaba criando uma ansiedade muito grande pela necessidade de vender uma imagem condizente com a suposta maioria", alerta.

É daí que, para ela, surge a diferença entre o se cuidar e o se arrumar. "O se arrumar e o se cuidar, até na relação das palavras, já evidencia essa diferença entre o interior e o exterior. Quando você se cuida, você não necessariamente está buscando o olhar o externo. Quando você se arruma, sim. Quando você está preocupada com cabelo, com sobrancelha, com barba, com o corte, você está preocupado com essa iagem que você vende a todo momento", defende.

Camila Passos posta alguns looks da quarentena nas redes sociais, mas necessidade de arrumação è anterior às redes sociais (Foto: Acervo Pessoal)

Claro que a autoimagem e a imagem pessoal interdependem e são componentes da formação de uma boa autoestima, de modo que fica difícil dizer onde uma começa e onde outra termina. O jornalista Diogo Santos, 28 anos, por exemplo, não se considera uma pessoa vaidosa, mas tem se permitido se arrumar mais agora, durante a quarentena. E isso não tem nada a ver com o que ele publica nas redes sociais.

"Nesse momento as pessoas estão publicando muito, não que elas não já publicassem antes, mas agora essa é a única forma de elas terem a atenção das outras. Desde selfie a lives. Só que minha arrumação não gira em torno disso. Me arrumo quando o dia está tenso, quando a ansiedade bate, e eu preciso me autoacolher e me sentir bem no espaço em que estou, tanto que sempre me arrumo depois de arrumar toda a casa também", conta.

A arrumação dele envolve um banho mais demorado, com o uso de sabonetes e xampus cujos aromas lhe são mais agradáveis; vestir uma "roupa de sair", mas que seja confortável; e apertar os próprios dreads. "Como não posso ir em salão, tenho tentado aprender. A barba também é o mesmo processo", elenca.

É essa sensação de bem estar consigo que deve estar em primeiro plano. "Para mim tem sim uma diferença entre se cuidar e se arrumar. O “se arrumar” está mais próximo à questão do cuidado com o visual. Acordar, escolher uma roupa bacana, fazer uma maquiagem (pode ser básica mesmo) e viver o isolamento da melhor forma possível. Já “se cuidar” está ligado a saúde mental e saúde física. Uma boa alimentação, cuidar da pele, do cabelo, fazer um alongamento, aeróbico, se movimentar! Em tempo de isolamento, tenho buscando manter minha rotina dentro de casa, me cuidando, me arrumando, me amando! Está dando certo!", finaliza Tássia Christiane.