'Fico chateado pelo placar injusto', diz Ruan Levine após derrota

A derrota do Vitória para o São Bento por 3x1, na tarde deste sábado (18), no Barradão, deixou o Leão em situação complicada no Campeonato Brasileiro da Série B. Foi o terceiro revés do rubro-negro em quatro jogos. Ao final do jogo o atacante Ruan Levine lamentou o resultado. Na avaliação dele, o placar foi injusto.

"Eu fico chateado por sair assim com um placar injusto, mandamos no jogo todo. A gente vacilou. Não pode, dentro de casa, sair com 1x0, mandando no jogo o tempo inteiro e acontecer isso", disse o garoto. O Leão abriu o placar com Felipe Garcia antes de levar a virada.

Outro prata da casa que saiu dando explicações sobre o resultado foi o meia Nickson. Titular no duelo, ele perdeu um pênalti quando o jogo ainda estava 0x0. "Ninguém entra pensando em perder. Buscamos a vitória e infelizmente tomamos esse revés", afirmou o jogador, que aproveitou para explicar a discussão que teve com Neto Baiano antes da cobrança da penalidade: "Eu treino. Eu e Neto somos os batedores. Ele ficou chateado, pedi desculpas, mas não vem ao caso. Bati do jeito que eu treino. Acontece", finalizou.

Curiosamente, apesar da falha, o pênalti perdido não fez falta, já que o gol rubro-negro saiu na cobrança de escanteio gerada pela defesa do goleiro Paulo Vitor.

Com apenas três pontos na Série B, o Vitória caiu para a 15ª colocação e com a certeza que perderá mais uma posição devido ao confronto América-MG x Sport, no domingo (19), em que um necessariamente passará o time baiano. Se o Vila Nova vencer o vice-líder Botafogo-SP fora de casa, em partida que começa às 19h deste sábado, o Vitória entrará na zona de rebaixamento no dia seguinte.