'Fico extremamente triste em me encontrar de mãos atadas para ajudar o Vitória', desabafa Vico

Ele já foi titular absoluto do Vitória, mas atualmente está fora dos planos do clube para a reta final da Série B do Brasileiro. Vico encarou algumas lesões ao longo da temporada 2022, defendeu o rubro-negro em apenas uma partida da segunda divisão e, na semana passada, foi comunicado que passaria a treinar separado do time principal, em um grupo de transição.

Nesta quinta-feira (14), o atacante usou sua conta pessoal no Instagram para falar como se sente em relação à decisão do clube.



"Como vocês sabem, sofri duas lesões graves, que me tiraram por um longo período dos gramados e me impossibilitaram de fazer o que eu mais amo. Busquei diversos recursos, investi do meu próprio bolso em diversos tratamentos para voltar o quanto antes, me dediquei na fisioterapia do clube e, semana passada, estando com a lesão já cicatrizada, recebi a notícia de que seria afastado", escreveu Vico em um trecho da publicação.

"Fico extremamente triste em me encontrar de mãos atadas para ajudar o Vitória a sair dessa situação tão delicada. De uma coisa tenham certeza: tudo o que eu mais quero é contribuir em campo e não permitir que o pior aconteça. Tenho enorme respeito pela instituição e por meio desta nota, a minha única intenção é esclarecer o real motivo por não estar dentro do campo a todos os torcedores que vêm me mandando mensagem", continuou a postagem.





Além de Vico, a lista de jogadores que não vão ser mais utilizados pelo técnico Wagner Lopes tem outros sete nomes: Gabriel Inocêncio, Guilherme Santos, Ronan, Gabriel Bispo, Mateusinho, Sérgio Mota e Samuel Granada. De acordo com a assessoria de comunicação do Vitória, todos seguem treinando na Toca do Leão.

Diretor de futebol do Vitória, Alex Brasil informou que a decisão foi tomada em conjunto com a comissão técnica e motivada pelo número elevado de atletas no elenco.