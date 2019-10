Fieb divulga manifesto em apoio às obras de ampliação do Tecon Salvador

A Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb) divulgou nota em que manifesta apoio à retomada das obras de ampliação do Terminal de Contêineres de Salvador (Tecon Salvador). A federação pede que as autoridades considerem o interesse público nas decisões que serão tomadas. As constantes interdições das obras foram discutidas na última reunião com os Conselho dos Portos, de Comércio Exterior e de Infraestrutura, no último dia 18.

A carta-manifesto cita que o Tecon Salvador o único terminal de contêineres da Bahia, responsável por toda escoação de mercadorias da região. É mencionado também que o terminal atua no limite da capacidade.

“Sem esta obra de ampliação do terminal, realizada mediante investimento 100% privado, não por acaso incluída no Programa de Parcerias de Investimentos do Governo Federal (PPI) do Governo Federal, haverá uma restrição severa ao crescimento do Estado da Bahia”, diz trecho.

A Fieb afirma também que a obstrução às obras deixa o Porto de Salvador inviável para receber navios de grande porte, o que tira a capital baiana das rotas internacionais.

A federação argumenta ainda que é preciso ter segurança jurídica para que os contratos sejam todos cumpridos. “O investidor privado no Brasil precisa ter segurança”, diz outro trecho.

"Não se pode interromper uma obra que estava em curso, a pleno vapor, empregando centena de pessoas, e com altíssimos investimentos. Não interessa ao Estado da Bahia ver mais uma obra inacabada e se deteriorando. Menos ainda uma obra de tamanha importância para o desenvolvimento econômico da Bahia”, finaliza o texto.

O manifesto é assinado pelo presidente em exercício da Fieb, João Baptista Ferreira, o vice-presidente da Federação e presidente do Conselho de Comércio Exterior, Ângelo Calmon de Sá Júnior, o presidente do Conselho de Portos, Marcos Galindo Lopes, e o presidente do Conselho de Infraestrutura, Cláudio Murilo Xavier.