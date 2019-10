FIEB e MP-BA assinam acordo para estimular logística reversa de embalagens

A Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB) e o Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) assinaram na tarde de hoje (17) um Acordo de Cooperação que visa promover o engajamento do setor empresarial no fomento da logística reversa de embalagens no estado. O documento foi firmado durante o Fórum Indústria Baiana Sustentável 2019, promovido pelo Conselho de Sustentabilidade da FIEB, na sede da entidade.

A federação se comprometeu a garantir a capacitação, a dar assessoria empresarial e a publicar um manual sobre o tema, além de articular com o governo para, por exemplo, atrair recicladoras para Bahia e elaborar projetos de lei que incentivem a reciclagem, como explica o presidente do Conselho de Sustentabilidade da FIEB, Jorge Cajazeira.

Ainda no mesmo evento, a FIEB lançou o Relatório de Sustentabilidade do Sistema FIEB 2017-2018. “A questão do lixo no Brasil é crucial. O plástico nos mares e, recentemente, a questão do petróleo derramado também são resíduos. São assuntos que causam muita polêmica, mas toda uma cadeia precisa compartilhar esse custo e não só a indústria. Daí vem a importância de implantar esse sistema circular. Só que a tarefa não é fácil, pois exige uma mudança de cultura. Por isso resolvemos fazer o pacto”, pontuou Cajazeira.

Compromisso coletivo

O objetivo do acordo está baseado no cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos e também em buscar alternativas para evitar judicializações. Ao MP-BA coube o apoio técnico para o desenvolvimento das atividades do projeto e o acompanhamento das ações desenvolvidas por todas as empresas participantes.

“Importante salientar que a logística reversa de embalagens compete a toda a cadeia produtiva, deve ser independente do poder público e não se confunde com as ações de coleta seletiva”, destaca a promotora de Justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Meio Ambiente e Urbanismo do Ministério Público Estadual, Cristina Seixas Graça.

Integrante do Conselho de Sustentabilidade da Fieb, o diretor de Jornalismo da TV Bahia, Eurico Meira, também participou do encontro e defendeu uma mobilização em cadeia para estimular a logística reversa. “O assunto é complexo, instigante e envolve todos os segmentos da sociedade. Esse debate é mais um passo para avançar, no sentido de como tratar a questão da logística reversa”.