Fiéis vão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá

Em mais um ano sem a tradicional festa de Iemanjá, a Praia da Paciência amanheceu com praias sem flores e sem oferendas à Rainha do Mar. Mas nem por isso, fiéis deixaram de comparecer à orla do Rio Vermelho com flores e vestimenta brancas para prestar homenagens.

As amigas Clarissa Romero e Fernanda Vandegar, 32, saíram caminhando da Pituba até o Rio Vermelho às 5h para agradecer pelo ano que se foi e pedir bênçãos para 2022. Para Clarissa, o pedido é especial, pois comemora 36 anos nessa quinta-feira (3), um dia após a entrega dos presentes a Iemanjá.

"Sou filha de iemanjá, então todos os anos eu venho pedir bênçãos para ela. Tenho muita fé, creio e quando minha amiga me convidou, vim mesmo estando com a praia fechada. Ela merece e eu estou aqui para isso", conta a aniversariante.

Amigas foram caminhando da Pituba ao Rio Vermelho para fazer homenagem

(Foto: Emilly Tifanny Oliveira/CORREIO)

Quem vem até o Rio Vermelho com presentes, não consegue depositar na praia próximo à Colônia dos Pescadores, como acontecia todos os anos, antes da pandemia. Por isso, os devotos estão deixando as oferendas nas pedras e no mar próximo ao centro cultural FIEB-SESI, onde o acesso não está bloqueado por tapumes, como no resto da orla. Assim, o movimento ficou mais intenso no local, e agentes da Guarda Municipal orientaram as pessoas que deixassem a praia e colocaram uma fita de isolamento.

"Compramos flores para jogar aqui na parte da aldeia, achei que pelo menos para depositar as flores estaria aberto, mas vi que o pessoal está ali mais pra baixo, então tô aguardando o presente chegar para depois ir pra lá e voltaremos caminhando novamente para casa", conta Fernanda.

O presente principal, um cavalo-marinho rodeado de flores, saiu do Engenho Velho da Federação às 6h em direção à praia do Rio Vermelho e chegou por volta das 7h20.

(Foto: Emilly Tifanny Oliveira)

*com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro