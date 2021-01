Figueirense perde e facilita luta do Vitória contra rebaixamento

A permanência do Vitória na Série B do Brasileirão será decidida na próxima terça-feira (26), quando o Leão receberá o já rebaixado Botafogo de Ribeirão Preto, às 21h30, no Barradão. E a missão ficou mais fácil. Um simples empate é suficiente para o rubro-negro respirar de vez.

Isso foi possível graças ao Figueirense, que na abertura da penúltima rodada, nesta sexta-feira (22), acabou derrotado pelo Juventude em Caxias do Sul (RS). E o cenário para o 2x1 foi digno da emoção desta reta final: a equipe catarinense abriu o placar aos 39 minutos do segundo tempo, sofreu o empate aos 42, em uma falha bisonha do goleiro Rodolfo Castro, e levou a virada aos 48, quando o atacante Rogério, aquele mesmo que passou pela dupla Ba-Vi, decretou o resultado no Alfredo Jaconi.

O Figueirense segue com 39 pontos e nove triunfos, enquanto o Vitória tem 42 e a mesma quantidade de resultados positivos, além de saldo de gols melhor: -2 contra -9.

Além do rubro-negro, quem também festejou esse resultado foi o Náutico, outro time que agora só precisa empatar com o Cruzeiro, fora de casa, no domingo, para garantir a permanência na segunda divisão. E se os nordestinos não tiverem sucesso, ainda restará a última rodada para garantir o pontinho, quando o Leão visita o Brasil de Pelotas, e o Timbu recebe o CSA.

Na outra ponta da tabela, o Cuiabá se juntou a América-MG e Chapecoense e foi o terceiro time a garantir o acesso graças ao empate do CSA com o Brasil de Pelotas por 1x1 em Maceió. Com 57 pontos, o time alagoano caiu para 5º lugar, ultrapassado pelo Juventude, que tem 58. Já sabendo desse resultado, o Cuiabá, que tem 61 pontos, entrou em campo já promovido e perdeu do Sampaio Corrêa em casa por 3x1.