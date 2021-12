Fila no gripário dos Barris triplicou na última semana 

O educador físico Caique Azevedo, 27, chegou no gripário da Unidade de Pronto Atendimento (Upa) dos Barris, às 4h40 da manhã, passando mal, com sintomas da covid-19. Naquele horário, ele diz que outras 20 pessoas esperavam atendimento, dentre elas, uma senhora que estava ali desde o dia anterior e madrugou na fila. Na última semana, a procura pela unidade – a única, no momento, que atende síndromes gripais – triplicou. Segundo um funcionário que não quis se identificar, a média de pessoas por dia era entre 100 e 120. Agora, está em 300. De acordo com o secretário municipal da saúde de Salvador, Leo Prates, esse número chegou a 350 na última quinta-feira (9).

Na manhã desta sexta-feira (10), muita gente aguardava acolhimento no gripário, principalmente, em busca do teste para o novo coronavírus. Até 12h, 226 senhas tinham sido distribuídas, mas só 59 pessoas haviam sido chamadas para a triagem. “De sexta para cá começou isso [filas grandes]. A questão é que só entram 15 a 20 senhas por vez, que demoram em torno de duas horas. E, se chegar emergência da SAMU, o médico que faz atendimento aqui tem que parar, porque é prioridade. Aí atrasa mais”, explica o funcionário.

Segundo ele, quando começou o turno, pela manhã, haviam 10 pessoas com senhas da quinta-feira, que ainda não tinham sido atendidas. “Isso que dá deixar só um lugar aberto. Vem um monte de gente para cá”, completa. Todas as pessoas na fila abordadas pela reportagem que estavam com sintomas tinham tomado as duas doses da vacina contra a covid-19. Uma delas foi Jorge Luiz dos Santos, 41, trabalhador de depósito, que chegou nos Barris em torno de 8h. A senha dele era a 138.

Por conta das dores, ele se deitava na mureta da árvore. “Estou com dor de cabeça, o corpo todo doendo e diarreia há três dias. Fui na Upa de Pirajá, porque moro perto, mas disseram que não atende lá. Mandaram vir para cá”, conta Jorge dos Santos. A esposa, Márcia, demonstrava-se indignada com a situação. “É um absurdo, porque a gente mora muito perto da Upa de Pirajá, mas lá não atende ele. Então a pessoa tem que se deslocar de ônibus até aqui passando mal. Saímos de casa 6h e pouca da manhã”, reclama Márcia.

Jorge saiu de casa às 6h da manhã para o gripário dos Barris, acompanhado da esposa, Márcia (Foto: Nara Gentil/CORREIO)

O carregador Robert Gomes da Silva, 28, também estava deitado, perto da entrada da Upa, com dor de cabeça e no estômago. Ele havia chegado há cerca de duas horas. “Liguei para o 156 e a informação que eles tinham era a mesma do site. Fui em quatro unidades e estou desde 7h30 procurando lugar para fazer o teste. Fui em duas Upas ontem e nenhuma fazia. O tanto que gastei de gasolina já dava para pagar o teste em uma clínica particular”, desabafa Gomes.

“O pior é o tempo jogado fora”, completa. Na empresa onde ele trabalha, 10 casos suspeitos surgiram nesta semana. Dois deram negativo e os demais aguardam resultado. A senha dele era a 199, ou seja, naquele momento, 140 estavam na frente dele. “Só devo sair daqui meia-noite", lamenta.

Na empresa do jardineiro que não quis se identificar, duas pessoas também pegaram covid nesta semana. Ele já contraiu covid, em março deste ano antes de tomar as duas doses da vacina. Ele sentia febre, dor de cabeça, dor nas costas e tossia. “A situação está complicada. Como é que querem Carnaval? Não vale a pena. Nessa crise, é preciso cuidar da saúde primeiro”, diz.

Robert se sentia mal na fila do gripário, com sintomas de covid-19 (Foto: Nara Gentil/CORREIO)

A dona de casa que pediu anonimato saiu de Canabrava e demorou duas horas só para chegar nos Barris. “Saí de casa 6h, para chegar aqui 8h30. E ainda tive que pegar dois ônibus, porque não tem nenhum para cá direto", conta ela, que estava com febre, tosse e dor de cabeça há três dias. Ela tinha ido na Upa de São Marcos na última quinta, que também não faz atendimento para quem tem sintomas gripais.

Outro anônimo que estava na fila tinha chegado ali 7h da manhã e era a senha 78. “Não sinto olfato e paladar, estou com dor de cabeça e diarreia desde terça-feira”, conta. Na terça, ele veio para o gripário fazer o teste, mas, como só tinha um dia de sintoma, não pôde fazer. Ele só é recomendado a partir 72h do início das manifestações da doença.

(Nara Gentil/CORREIO) (Nara Gentil/CORREIO) (Nara Gentil/CORREIO)

De acordo com Ivan Paiva, coordenador do SAMU, esse aumento da procura pelo gripário é reflexo do período de chuvas combinado ao descuido das medidas de proteção. "As pessoas terminam ficando aglomeradas em locais mais fechados, porque você não pode ficar ao ar livre por causa da chuva. E nessa aglomeração, não só em unidades fechadas em função da chuva, como em alguns eventos, festa paredão, no estádio de futebol, as pessoas têm descuidado das medidas protetivas e isso propicia a disseminação de infecções virais respiratórias", alerta

Paiva também ressalta que, além da Upa dos Barris, outras unidades atendem casos de síndromes gripais: são 37 unidades da atenção primária e 16 unidades de pronto atendimento que podem realizar essa assistência e fazer testagem. "Mas, estamos monitorando os dados e, havendo uma demanda maior, há uma previsão de reativação de outro gripário para que possa dar suporte", acrescenta.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) explica que o gripário dos Barris é o que faz o internamento das pessoas com sintomas e atendimento clínico, mas que qualquer unidade de saúde faz o acolhimento e dá orientações. Já o teste de covid-19 pode ser feito em qualquer um dos postos abaixo:

Centro Histórico

UBS 19º CS Pelourinho

UBS Péricles Esteves Cardoso

UBS Santo Antônio

Itapagipe

USF Joanes Leste

UBS Virgílio de Carvalho

UBS Ministro Alkimin

São Caetano / Valéria

USF Nossa Senhora de Guadalupe - Alto do Peru

USF San Martim II

USF Boa Vista do Lobato

USF Deputado Luiz Braga

Liberdade

USF Santa Mônica

USF San Martim I

USF IAPI

Brotas

USF Candeal Pequeno

USF Mário Andréa - 14º CS

Barra / Rio Vermelho

USF Professor Sabino Silva

USF Ivone Silveira – Calabar

Boca do Rio

UBS César de Araújo

USF Curralinho

USF Parque São Cristóvão

USF Curralinho

Itapuã

USF Parque São Cristóvão

USF Vila Verde

USF CEASA I e II

USF São Cristóvão

USF KM 17

Cabula / Beiru

UBS Eunísio Teixeira

UBS Calabetão

Pau da Lima

UBS Dra. Cecy Andrade

USF Canabrava

Subúrbio Ferroviário

USF Ilha Amarela

USF Rio Sena

USF Bate Coração

USF Vila Fraternidade

Cajazeiras

USF Yolanda Pires

USF Cajazeiras - Jaguaripe I

USF Fazenda Grande III