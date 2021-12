Fila para doação de ossos se estende por cinco quarteirões em Cuiabá

Às vésperas do Natal, uma fila para doação de ossos em um açougue em Cuiabá, capital do Mato Grosso, reuniu cerca de 400 pessoas, nesta quinta-feira (23). Algumas pessoas chegaram na tarde do dia anterior e outras durante a madrugada. As famílias se acomodaram por cerca de cinco quarteirões.

A fila no açougue teve grande repercussão em julho deste ano, evidenciando o desemprego e o avanço da fome no país. Desde então, a procura pelos ossos tem aumentado.

Nesta quinta, a equipe do açougue que trabalha na organização dos beneficiados distribuiu 402 senhas, número 60% maior do que a procura registrada na última semana. Hoje, além dos ossos, também foram doadas cestas básicas.

Cada pessoa recebeu três cestas básicas. O kit completo, contendo alimentos básicos, produtos de limpeza, marmitex e um saco com ossos.

De acordo com reportagem do G1, um levantamento da Secretaria de Assistência Social do município aponta 160 famílias que dependiam da doação para o sustento básico e passaram a ser monitoradas pelas instituições de assistência social.