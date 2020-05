Filas de 10 agências da Caixa são vistoriadas pela Sedur neste sábado (2)

Cerca de 80 agentes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur), Guarda Municipal e Polícia Militar visitaram, neste sábado (2), 10 agências da Caixa Econômica Federal, em Salvador, para fiscalizar a organização das filas durante o pagamento do auxílio-emergencial do governo. O banco esteve fechado no feriado desta sexta-feira, 1º de maio, e resolveu abrir as portas no primeiro dia do fim de semana para dar continuidade aos saques no benefício.

Diretor de fiscalização da Sedur, Átila Brandão Júnior contou que, embora o ordenamento da fila seja de responsabilidade do próprio banco, a administração municipal entrou como suporte para evitar aglomerações de pessoas e reduzir a possibilidade de contaminação pelo novo coronavírus.

“A gente acabou assumindo essa operação anteontem, é um desafio novo para nós, mas estamos ajudando os bancos, especificamente a Caixa porque a gente entende que, embora não seja nosso papel, a gente está fazendo porque a população precisa. Se organizar, o negócio consegue fluir melhor e o pessoal recebe o benefício”, disse.

Foram vistoriadas agências dos bairros de Itapuã, Nova Cajazeiras, Pau da Lima, Periperi (Praça da Revolução), Largo do Tanque (Liberdade), Cabula (Estrada das Barreiras), Liberdade, Calçada, Vasco da Gama e Comércio. Ainda conforme o diretor, o dia foi de grande fluxo nestes locais e contou com o apoio ainda da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), que se envolveu na operação para auxiliar a marcar no chão externo das agências o distanciamento mínimo de 1,5m entre as pessoas.

“A gente percebe que quando o poder público não está, a gente encontra aglomeração, o pessoal acaba perdendo a noção da distância. As pessoas vão se aproximando mais quando vão chegando mais perto da porta da agência, elas tendem a se aglomerar. Então chegamos e fazemos um trabalho educativo da necessidade de estarem afastados”, contou Brandão. A conscientização do público é feita através do uso de megafones.

117 agências abriram na Bahia

Devido à alta procura da população, a Caixa Econômica Federal decidiu abrir 117 agências da Bahia neste sábado (2), exclusivamente para atender às pessoas que recebem o Auxílio Emergencial pela Poupança Social Digital e optaram por realizar o saque e receber em dinheiro.

O atendimento ocorrerá das 8h às 14h, apenas para beneficiários nascidos de janeiro a outubro. Ao todo, serão 80 municípios baianos com agências abertas de forma extraordinária - em Salvador, serão 25 agências abertas.

Em comunicado, a Caixa informou que optou pela abertura no sábado para tentar uma antecipação do calendário do saque em espécie, o que visa reduzir a quantidade de filas e aglomerações nas unidades.

Para os beneficiários nascidos nos meses de novembro e dezembro, o atendimento ocorrerá normalmente, na terça-feira (5).

Confira lista de agências que abrirão neste sábado:

