Filas e muitas histórias marcam o primeiro dia do coronavoucher em Salvador

O primeiro dia de pagamento do auxílio emergencial do Governo Federal, o chamado Coronavoucher, foi de filas nas agências da Caixa Econômica em Salvador. A maioria das pessoas ouvidas na reportagem, nesta quinta-feira (9), contou que vai usar os R$ 600 para pagar contas que estão em aberto e algumas criticaram a demora das autoridades em oferecer ajuda à população. Confira abaixo se você se tem direito a receber o benefício.

Na agência que fica na entrada do bairro de Sussurana, no Centro Administrativo da Bahia, duas filas começavam na porta do banco, seguiam pelo pátio em frente ao prédio, atravessavam o portão e avançavam pela calçada do lado de fora. Uma delas era para quem ia tratar de assuntos diversos e a outra para o caixa eletrônico, onde se concentravam a maioria dos beneficiários do coronavoucher.

O número de homens na fila era maior que o de mulheres, muitos usavam máscaras padrões ou modelos feitos em casa, mas se fosse preciso comprar uma nova havia um vendedor ambulante gritando que tinha o equipamento “de pano e lavável”. Adailton Oliveira, 37 anos, era um dos que esperavam pacientemente a fila andar. De braços cruzados, ele contou que trabalhava como garçom em um restaurante, mas que a atividade não era legalizada e, por isso, não tem a carteira de trabalho assinada. Como o estabelecimento fechou por conta da quarentena, ele está sem renda.

Adailton faz parte do grupo de trabalhadores informais que estão no Cadastro Único (CadÚnico) e têm conta no Banco do Brasil ou poupança na Caixa. As pessoas com esse perfil foram as primeiras a receberem o auxílio do governo. “Veio em boa hora. Graças a Deus, eu não moro de aluguel, mas tenho duas filhas de 7 e 4 anos, e minha mulher está desempregada. Esse dinheiro vai ajudar a aliviar as contas”, disse.

O auxílio tem previsão inicial de durar três meses. Nessa primeira etapa, apenas poderão ser feitas transferências eletrônicas ou pagamento de boletos e contas domésticas por meio do aplicativo Caixa Tem. O saque ainda não está liberado. O acesso das pessoas às agências está sendo controlado. Nas unidades visitadas pelo CORREIO um segurança ficava na porta dando orientações sobre a fila e limitando a quantidade de pessoas que entram no banco para evitar aglomeração. Eles também usavam máscara e tentavam manter a ordem entre os clientes que aguardavam do lado de fora.

Na agência do Cabula houve tumulto. Por volta do meio-dia, o final da fila estava na Rua Silveira Martins e avançava 50 metros adentro pela calçada da Rua do Planalto até chegar ao portão principal. Alguns clientes desrespeitaram a distância de 1 metro recomendada pelas autoridades, e se aglomeraram. Funcionários frisaram que obedecer as regras de distanciamento era necessário para garantir o atendimento e pediu que eles não se aglomerassem. A fila se organizou rapidamente, mas nem todos gostaram.

“A gente já tem que ficar aqui esperando um tempão e ainda tem essas coisas de não poder se aglomerar. A gente não está se aglomerando, só estamos conversando”, afirmou a vendedora ambulante Nilza da Silva, 42 anos.

Muita gente optou por usar máscara e alguns contaram que levaram álcool gel na bolsa, mas eles precisaram também de guarda-chuva para se proteger primeiro, de uma nuvem e, depois, do sol escaldante que surgiu no céu azul. Após passar pelo portão principal, as pessoas seguiam em outra fila até a entrada da agência.

A manicure Elisangela Conceição, 32, está desempregada e contou que esses R$ 600 serão é a primeira renda que ela vai receber em três anos sem atividade de carteira assinada. O dinheiro será usado para pagar as despesas do filho, um garoto de quatro anos, e para quitar dívidas que estão penduradas no mercadinho do bairro.

“Trabalhei por três anos e meio como recepcionista em uma empresa até que eles precisaram cortar despesas e dispensaram alguns funcionários. De lá pra cá, tenho feito bico. Fazer unha é o que mais tem ajudado, mas desde que começou a quarentena as clientes deixaram de sair, até porque está tudo fechado, e eu fiquei sem renda nenhuma”, contou.

No Comércio teve aglomeração e alguns usaram máscaras (Foto: Arisson Marinho/ CORREIO)

Aguardando

Na agência do Comércio a situação se repetiu. Filas sobre as calçadas e muitas expectativas, mas algumas pessoas vão precisar esperar um pouco mais para receber o dinheiro. A feirante Jeane de Jesus, 41, tem três filhos que dependem única e exclusivamente dela. A trabalhadora é beneficiária do programa Bolsa Família e, de acordo com o calendário do governo, essas pessoas vão receber o auxílio a partir do dia 16 de abril. Como Jeane também é chefe de família, o valor será dobrado. Serão R$ 1,2 mil para ajudar nas despesas.

“Esse auxílio é bom, mas a verdade é que demorou deles liberarem. A quarentena começou em março, quando um monte de lojas e escolas fechou. Todo mundo sentiu o baque, então, eles deviam ter agido logo. Lá em casa a gente está tendo ainda mais cuidado para economizar luz e para evitar desperdícios”, contou.

Para ter acesso ao benefício é preciso estar inscrito no programa Bolsa Família, CadÚnico, ou no aplicativo da Caixa Econômica que foi criado para atender trabalhadores informais, o Caixa – Auxílio Emergencial. Mas para fazer a inscrição nessas plataformas é necessário que o CPF esteja regular.

Nesta quinta-feira, a Receita Federal informou que, em razão do atual estado de calamidade pública e da necessidade de pagamento do auxilio emergencial, foram alterados os procedimentos internos para regularizar os CPFs que apresentavam pendências eleitorais. Em nota, o órgão afirmou que a previsão é de que esse processamento se encerre nesta sexta-feira (10).

“O reflexo dessa regularização nos ambientes informatizados da Caixa dependerá do período necessário para processamento nos sistemas daquela instituição”, diz a nota.

O CORREIO perguntou, mas a Caixa Econômica na Bahia disse que ainda não levantou a quantidade de pessoas que serão beneficiadas no estado, nem o montante que será pago aos baianos.

A instituição esclareceu que não é necessário corrida às agências ou casas lotéricas para ter acesso aos recursos do auxílio emergencial. Os que receberam o crédito em poupança podem movimentar o valor digitalmente pelo aplicativo Caixa, pelo Internet Banking ou utilizando o cartão de débito nas compras.

Outros 3,1 milhões brasileiros que não tem conta em nenhum tipo de banco vão receber o benefício através de uma Poupança Digital que será criada. Para ter acesso eles precisam baixar o App Caixa Tem e seguir o passo a passo. Essas pessoas podem, por exemplo, pagar boletos e contas de água, luz, telefone, entre outras. É possível também efetuar transferências ilimitadas entre contas da Caixa ou realizar gratuitamente até três transferências para outros bancos a cada mês, pelos próximos 90 dias.

A Caixa pediu que as pessoas redobrassem a atenção na hora de fazer o cadastro e que baixem o aplicativo direto da página oficial da instituição para evitar cair no golpe do falso cadastro que já fez 6,7 milhões de vítimas. A Caixa também disse que não envia nenhuma mensagem para cadastrar trabalhadores.

Trabalhadores precisam ficar atentos ao calendário de pagamento (Foto: Arisson Marinho/ CORREIO)

Outros benefícios

Enquanto aguardavam na fila, no Cabula, as pessoas ouviram a mensagem de um carro de som que passou pela região dando orientações para receber outro benefício, o da prefeitura de Salvador. O auxílio de R$ 270 é para trabalhadores informais e individuais cadastrados em órgãos municipais e pode ser sacado em agências da Caixa e lotéricas. O Município destinou total de R$ 105 milhões para 20.485 pessoas.

A princípio, os pagamentos estão sendo feitos para os trabalhadores informais cadastrados na Secretaria de Ordem Pública (Semop), independentemente da idade; recicladores registrados na Limpurb; guardadores da Transalvador; e taxistas e mototaxistas acima de 60 anos credenciados na Secretaria de Mobilidade (Semob); além de motoristas de aplicativos acima de 60 anos e comerciantes informais já cadastrados que não possuem NIS.

Já o governo do Estado anunciou que pagará todas as contas de água das famílias que fazem parte do cadastro social da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) e que consomem até 25 metros cúbicos por mês. O mesmo acontecerá com as contas de luz dos baianos que consomem até 80 kilowatts por mês. As duas medidas valem por três meses.

São mais de 860 mil pessoas que se encaixam nesses critérios e vão poder economizar o dinheiro que seria usado para pagar a conta de água, e 677 mil ligações de energia elétrica que beneficiam diretamente mais de dois milhões de baianos.



Quem tem direito?

Micro Empreendedor Individual (MEI), ou;

Estar inscrito Cadastro Único (CadÚnico) para Programas Sociais do Governo Federal até o último dia dia 20 de março, ou;

Cumprir o requisito de renda média (renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa, e de até 3 salários mínimos por família) até 20 de março de 2020, ou ainda;

Ser contribuinte individual ou facultativo do Regime Geral de Previdência Social.

Condições

Ter mais de 18 anos de idade;

Ter renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa (R$ 522,50);

Ter renda mensal até 3 salários mínimos (R$ 3.135) por família;

Não ter recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2018.

A mulher que for mãe e chefe de família, e estiver dentro dos demais critérios, poderá receber R$ 1,2 mil (duas cotas) por mês.

É preciso ter CPF e estar com ele regular para poder realizar o cadastro

Calendário

Primeira parcela

Trabalhadores informais que estão no Cadastro Único e têm conta no Banco do Brasil ou poupança na Caixa: a partir de amanhã Trabalhadores informais que estão no Cadastro Único e têm contas em outros bancos ou não têm conta: no dia 14 de abril (próxima terça-feira) Trabalhadores informais, microempreendedores individuais e autônomos que não estão no Cadastro Único: até 5 dias apos o cadastro no novo sistema do governo (não há uma data fixa) Beneficiários do Bolsa Família: de acordo com o calendário do benefício, a partir do dia 16 de abril

Segunda parcela

Nascidos em janeiro, fevereiro e março: 27 de abril Nascidos em abril, maio e junho: 28 de abril Nascidos em julho, agosto e setembro: 29 de abril Nascidos em outubro, novembro e dezembro: 30 de abril Beneficiários do Bolsa Família: de acordo com o calendário do benefício, a partir do dia 18 de maio

Terceira parcela

Nascidos em janeiro, fevereiro e março: 26 de maio Nascidos em abril, maio e junho: 27 de maio Nascidos em julho, agosto e setembro: 28 de maio Nascidos em outubro, novembro e dezembro: 29 de maio Beneficiários do Bolsa Família: de acordo com o calendário do benefício, a partir do dia 17 de junho