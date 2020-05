Filha de 5 anos de Carolina Ferraz sofre acidente doméstico: 'Muito sangue'

Carolina Ferraz levou um grande susto com a filha caçula, Izabel, de cinco anos, neste fim de semana. A atriz relatou que a menina sofreu um acidente doméstico, com o box do banheiro quebrando em cima dela, e precisou ser levada ao hospital.

"A porta de box do nosso banheiro caiu em cima da Izabel, simplesmente se espatifou em milhares de pedaços. Eu estava na porta do banheiro esperando para secá-la, minha sorte foi estar de pijama de braços e pernas compridos. Primeiro o barulho enorme, uma explosão, depois o grito de susto da Bebel. Quando olhei, minha primeira reação foi gritar: 'Fique parada, não se mova'. Um piscar de olhos e o sangue começou a sair do braço e da perna", relatou a atriz, no Instagram.

Foi então que Carolina teve a ideia de jogar condicionador em Izabel, para que pedaços de vidro escorressem pelo corpo e cabeça da filha, que, de acordo com o relato, estavam cheios de vidro picado.

"Li isso em algum lugar há vários anos, é preciso algo para que as micropartículas de vidro deslizem sem arranhar ou cortar mais a pele. Abri o chuveiro e deixei lavar todo o vidro água abaixo", escreveu a atriz. "Foi então que vi vários cortes no braço direito e no pé também, como eram vários cortes saia muito sangue, muito".

A artista então decidiu levar Izabel a uma unidade de saúde, para avaliar se haveria necessidade de fazer pontos nos cortes.

"Fomos a um hospital pediátrico, poucas pessoas por ali e fomos muito bem atendidos! Todos os médicos e enfermeiras estavam calmos e tranquilos, trabalhando dentro de todas as normas de segurança, e eu no meio de tudo isso agradecia tanto a todos os profissionais de saúde que todos os dias saem de casa e vão trabalhar. O que seria de todos nós que estamos neste momento dependendo tanto desses profissionais?", postou.

Por fim, Carolina falou que a filha já foi liberada. "Bebel está bem e já quer brincar, o susto passou".