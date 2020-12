Filha de Alok e Romana nasce em parto prematuro por conta da covid

Romana Novais deu à luz Raika, sua segunda filha com o DJ Alok, na noite da quarta-feira (2). A bebê nasceu em um parto prematuro, causado por complicações da covid-19, segundo textos postados pelo casal anunciando a chegada da caçula.

Ambos informaram no início da semana que estavam com a covid-19.

No início do ano, em 10 de janeiro, eles tiveram o primeiro filho, Ravi. A previsão era que a nova filha nascesse no mesmo dia que o irmão, segundo eles anunciaram em julho.

"Devido a uma complicação da covid, entrei em trabalho de parto prematuro. A Raika nasceu ontem a noite, de parto natural. Tudo aconteceu muito rápido e graças a Deus ela nasceu muito bem", escreveu Romana em um post na manhã de hoje.

"Nós duas estamos bem assistidas e em oração p/ uma boa recuperação. Nem tudo acontece como planejamos e os planos de Deus são sempre maiores e melhores que os nossos. Obrigado por todas orações e carinho de cada um de vocês", acrescentou.

Alok também publicou sobre o nascimento precoce da filha. "Jamais imaginei que meus dois filhos nasceriam no mesmo ano. Ontem minha filha Raika veio ao mundo mais rápido do que imaginávamos mas graças a Deus a Romana e ela estão bem e sob os melhores cuidados médicos", afirmou, definindo tudo que aconteceu como "milagre".

"Diante de tudo que estamos vivendo, presenciamos mais um milagre. Tudo muito intenso, mas nada acontece sem a intervenção Divina. Com fé em Deus logo estaremos todos juntos em casa", finalizou.